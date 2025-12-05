Frank Mitschkowski: „Manche Dinge nutzen sich mit der Zeit ab“

Seit einem halben Jahr ist Frank Mitschkowski ohne Trainer-Anstellung. Im Interview spricht er über sein Ende beim ASV Süchteln und warum der Verein für ihn viel bedeutet hat. Ebenso geht es um die Probleme im hiesigen Amateurfußball und mögliche Lösungsideen.

Frank Mitschkowski Ich habe ein Familienleben, in dem mir nicht langweilig wird – mit zwei kleinen Kindern und eine 17-jährige Tochter. Alleine in dieser Hinsicht bekomme ich die Zeit gut kompensiert. Ich habe das halbe Jahr aber auch genutzt, um wieder mehr für mich zu tun, mehr Sport zum Beispiel. Allerdings war ich jetzt fast 27 Jahre am Stück im Fußball tätig. Natürlich fehlt etwas, es ist schon ungewohnt. Ich bin weiterhin mit vielen Funktionären in Kontakt und es ist kein Geheimnis, dass ich in den vergangenen sechs Monaten diverse Anfragen hatte. Ich habe aber stets abgelehnt – einfach, weil ich meiner Frau versprochen habe, mal ein halbes Jahr nichts zu machen.

Mitschkowski Die Trennung habe ich am Ende forciert. Meines Erachtens war es ohnehin nur eine Frage der Zeit, weil ich nicht mehr das maximale Vertrauen gespürt habe. Ich bin aber nicht im Groll gegangen. Es war schade, keine Frage. Es hat mich auch eine Zeit lang beschäftigt. Und ich war ein Stück weit vielleicht von dem einen oder anderen auch ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz habe ich viele tolle Menschen kennengelernt. Sportlich haben wir in der Region die Landesliga-Mannschaften wie Viersen, Amern und Mennrath hinter uns gelassen.

Wieso ist die Konstellation in Süchteln in die Brüche gegangen?

Mitschkowski Ich bin jemand, der eine hohe Erwartungshaltung hat. Vielleicht manchmal zu hoch. Das Leistungsvermögen der Spieler möchte ich auf dem Platz sehen. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ruft nicht sein Potenzial ab, dann kann ich auch dominant und fordernd sein. Ich glaube, diese kritische, vielleicht manchmal zu kritische Haltung hat dem einen oder anderen der Führungsspieler nicht geschmeckt. Wenn in der Rückrunde zudem Schlüsselspieler wie Leon Falter oder Paul Fröhling ausfallen, wird es schwierig, konstant gute Ergebnisse zu erzielen. Irgendwann spielt man um die Goldene Ananas. Aufgrund der durchschnittlichen Trainingsbeteiligung litt auch die Trainingsqualität. Die Unzufriedenheit stieg, und auch meine Kritik in den Spielen wurde deutlicher. Es gab zwar eine Aussprache, in der, glaube ich, aber nicht alles gesagt wurde.

Sie haben schon einige Trainerstationen hinter sich. Wie sehr nimmt es Sie persönlich mit, wenn ein Engagement endet?

Mitschkowski Unterschiedlich. Süchteln ist aus unterschiedlichen Gründen zu einer Herzensangelegenheit geworden. Daher hat mich diese Entwicklung bewegt. Es gab aber auch einen Verein, da war es mehr eine Erlösung. Dort hatte ich das erste Heimspiel der Saison 5:0 gewonnen – und zu meiner Überraschung herrschte hinterher schlechte Stimmung am Rande des Platzes. Ich hatte den Sohn eines Sponsors nicht spielen lassen. Dort hatte ich mit Dingen zu kämpfen, die ich so noch nicht kannte. Nur die Ergebnisse haben mich geschützt. Nach 18 Monaten war klar, dass es im Sommer nicht weitergeht. Und das war gut so.

Hat man ein Gefühl dafür, wenn das Ende einer Station naht? Unabhängig von den Ergebnissen.

Mitschkowski Wenn jemand vier, fünf oder sechs Jahre bei einem Verein ist, dann nutzen sich gewisse Dinge mit der Zeit ab. Jeder weiß, wie du als Trainer tickst, welche Floskeln du verwendest. Trotzdem willst du jedes Mal die Jungs erreichen und die notwendige Anspannung schaffen. Vor allem in meiner letzten Saison in Süchteln habe ich Volker (Volker Hansen, heute

Chef-, vorher Co-Trainer, Anm. d. Red.) oder Brocki (Markus Brock, Torwarttrainer, Anm. d. Red.) auch mal die abschließenden Motivationsreden vor dem Spiel halten lassen. Irgendwann ist es legitim, zu sagen: Der Punkt ist erreicht – entweder wechselst du zehn bis 15 Spieler aus, oder du gehst als Trainer. Ich habe alles dafür gegeben, die ASV-Jungs zusammenzuhalten. Mir war immer wichtig, eine intakte Mannschaft zu hinterlassen – ich glaube, das ist mir gelungen. Aber die Abnutzung ist irgendwann fortgeschritten.

Inwiefern hat sich dein Traineransatz in den vergangenen Jahren verändert?

Mitschkowski Ich war bei einigen meiner Stationen erfolgreich, habe um Aufstiege gespielt oder bin aufgestiegen. Die Möglichkeit, oben mitzuspielen oder aufzusteigen, das war für mich tatsächlich wichtig. Mittlerweile ist dieses Immer-um-den-Aufstieg-spielen bei mir aber gewichen.

Mit jungen, talentierten Spielern arbeiten

Woher kam das?

Mitschkowski Ich finde es geil, mit talentierten jungen Spielern zu arbeiten, die ich vielleicht noch ein bisschen entwickeln kann. Ich mache einen Spieler natürlich nicht schneller, ich mache ihn auch nicht technisch besser, aber ich kann im taktischen Bereich etwas tun. Ich kann schauen, ob er auf einer anderen Position noch effektiver ist und dort seine Fähigkeiten für die Mannschaft besser einsetzen kann. So etwas bestätigt mich inzwischen mehr in meiner Arbeit. In Süchteln hat das großen Spaß gemacht – zum Beispiel mit Paul Fröhling, Bora Kat, Leonit Popova, Johannes Wilms, Lars Prigge oder Luca Kovacevic.

In Süchteln ist die Jugendarbeit ein Ideal, um nachhaltig etwas aufzubauen. Aber bekommen Trainer grundsätzlich heute im Amateurfußball noch die Zeit, über Jahre eine Mannschaft zu entwickeln?

Mitschkowski Es ist ein Ergebnissport. Ganz klar. Verantwortliche der Vereine streben nach Erfolg. Und die wenigsten haben die Geduld, um nach einer Niederlagenserie sagen: Es ist es kein Problem. Das war in Süchteln, gerade zu Beginn meiner Amtszeit nach sechs Niederlagen, spürbar anders. Aber manchmal benötigt man Zeit, Geduld und Überzeugung. Die meisten Vereine handeln aber ergebnisorientiert.

Von vielen Vereinsverantwortlichen im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen wird oft die abnehmende Qualität im Amateurfußball bemängelt. Wie blicken Sie darauf?

Mitschkowski Dem kann ich leider nur zustimmen. Wenn ich an die Zeiten denke, in denen beispielsweise ein Verein wie der SC Hardt unter Raimund Schleszies die Hallenstadtmeisterschaft gewann – da waren Spieler auf dem Platz, die hatten wirklich ein tolles Niveau für die Kreisliga A. Das ist mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichbar.

Fehlt es auch an der Breite?

Mitschkowski Ja. Generell können die Vereine nicht mehr aus dem Fundus an Spielern schöpfen, wie vielleicht vor 20 Jahren. Es gibt ja auch kaum noch Bolzplätze. Darunter leidet – logisch – irgendwann die Qualität und Quantität. Während der Saison müssen sich Mannschaften zum Teil auch vom Spielbetrieb abmelden. Das hat es aus meiner Sicht früher in dem Umfang nicht gegeben. Auch die Einstellung ist eine andere zum Fußball. Ich habe es selbst auf dem Niveau der Landesliga gemerkt: Da gibt es Spieler, die Samstagabend trotzdem steil gehen. Ob das die optimale Vorbereitung ist? Es ist ihnen egal. Das gab es früher natürlich auch, aber eher in der Kreisliga.

Lösungsideen?

Mitschkowski Ich sage jedem Verein immer: Kümmert euch um gute, lizenzierte Trainer in den Jugendbereichen – ihr werdet irgendwann davon profitieren. Süchteln hat es vorgemacht. Da werden nun die Früchte geerntet. Und die Jugendspieler sehen, dass sie dort wirklich eine Chance bekommen. Danny Thönes und Paul Fröhling trainieren aktuell die C-Jugend des ASV in der Niederrheinliga. Und ich bin mir fast sicher, dass diese Mannschaft im Verein bleiben wird – da kann kommen, wer will. Das Umfeld stimmt einfach, sodass die Jungs gehalten werden und sich entwickeln können.

Aber wieso setzt sich dieser Ansatz nicht mehr durch?

Mitschkowski Das ist eine gute Frage. Es hat sich einfach viel verändert. Man sieht es ja an der Anzahl von Spielgemeinschaften, die gebildet werden müssen, um im A- und B-Bereich überhaupt Mannschaften zusammenzustellen. Das ist aus meiner Sicht für kleinere Vereine unumgänglich. Nachbarschaftsvereine müssen diesbezüglich enger zusammenarbeiten.

Wann wird es wieder einen Trainer Frank Mitschkowski geben?

Mitschkowski Ich hätte wirklich Interesse, wieder etwas zu machen. Aber nicht, um einfach wieder Trainer zu sein. Ich würde gerne etwas machen, wo ich etwas wie in Süchteln bewegen könnte. Allerdings reizt mich auch wieder das Level der Oberliga. Das ist schon ein Niveau, das mir geschmeckt hat und ein klares Ziel ist. Im regionalen Bereich gibt es allerdings nicht die Möglichkeiten in Hülle und Fülle.

Sind Sie wählerischer als früher?

Mitschkowski Ich habe bei jedem Angebot überlegt, ob ich dort etwas bewegen könnte. Eine gute Jugendarbeit, gute Trainingsbedingungen und Kompetenz in der sportlichen Führung sind wichtige Voraussetzungen. Denn ich bin Trainer und kein Zauberer – und profitiere natürlich auch von einem bestehenden guten Kader. Ich glaube zudem, dass ich jemand bin, der ein Händchen bei der Zusammenstellung eines Kaders hat und Leute begeistern kann. Daher bin ich vor allem bei der Auswahl meiner Spieler sehr wählerisch. Ich verzichte lieber auf 20 Prozent an Qualität und habe dafür einen Spieler mit der erforderlichen Einstellung und Identifikation im Kader.