Frank Ludewig bleibt Vorsitzender des Fußball-Kreises München

Der neue Münchner Kreis-Ausschuss: (v.l.) Robert Schraudner (Bezirks-Vorsitzender Oberbayern), Gerhard Jula (Kreis-Sportgerichtsvorsitzender), Manuela Riedleder (Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball), Frank Ludewig (Kreis-Vorsitzender), Korbinian Badmann (Kreis-Jugendleiter), Thomas Heinze (Kreis-Schiedsrichterobmann), Erich Müller (Kreis-Spielleiter) und Christoph Kern (BFV-Präsident). Es fehlen: Ulrich Goldmann (Kreis-Sportgerichtsvorsitzender), Michael Hannig (Kreis-Sportgerichtsvorsitzender) und Helmut Grohmann (Kreis-Ehrenamtsbeauftragter). – Foto: Fabian Frühbeis

Der Kreistag bestätigte die Führung größtenteils im Amt. Beim Kreis-Spielleiter gab es eine knappe Entscheidung mit nur 51,77 Prozent.

Der größte Kreis des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat seine Führungsmannschaft bestätigt und teilweise neu aufgestellt. Beim Kreistag des Fußball-Kreises München in der Sportschule Oberhaching entschieden 153 Delegierte über Personalfragen, Reformideen im Spielbetrieb und mehrere Vereinsanträge.

Im Mittelpunkt stand die Wahl der Kreisführung. Der Münchner Frank Ludewig (55) wurde als Kreis-Vorsitzender erneut im Amt bestätigt. Auch Korbinian Badmann (35, München) als Kreis-Jugendleiter sowie Manuela Riedleder (47, Markt Schwaben) als Kreis-Beauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball gehen in eine weitere Amtszeit. Einen personellen Wechsel gab es beim Kreis-Spielleiter: Erich Müller (58, München) setzte sich in geheimer Wahl knapp gegen den bisherigen Amtsinhaber Volker Blum (52, Germering) durch. Müller erhielt 51,77 Prozent der Stimmen, Blum kam auf 48,23 Prozent.

Der Baldhamer Thomas Heinze (36) wurde auf Vorschlag der Schiedsrichter-Gruppen von den Delegierten als neuer Kreis-Schiedsrichterobmann bestätigt. Ergänzt werden soll der Kreisausschuss durch Ulrich Golmann (67), Michael Hannig (40) und Gerhard Jula (73) als Vorsitzende der Kreis-Sportgerichte sowie Helmut Grohmann (72) als Kreis-Ehrenamtsbeauftragten. Die entsprechenden Berufungsvorschläge werden dem BFV-Präsidium vorgelegt.

Der Münchner Kreistag war bereits der dritte Kreistag im Wahljahr 2026 im Bezirk Oberbayern. Insgesamt stehen im BFV 22 Kreistage, sieben Bezirkstage sowie der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai an. Der nächste Kreistag findet am 3. Februar in Traunreut (Kreis Inn/Salzach) statt.

BFV-Präsident Kern wirbt für Kinderfußball-Allianz

Als Ehrengast war BFV-Präsident Christoph Kern vor Ort. In seiner Rede hob er insbesondere die Bedeutung des Ehrenamts und die gesellschaftliche Rolle des Amateurfußballs hervor. Mit Blick auf den ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder betonte Kern die Notwendigkeit guter Rahmenbedingungen für den Nachwuchs.

Besonders stellte er die neu gegründete bayerische Kinderfußball-Allianz heraus, die der BFV gemeinsam mit den bayerischen Profiklubs ins Leben gerufen hat. „Ein historischer Schulterschluss aller Profiklubs mit dem Bayerischen Fußball-Verband“, sagte Kern. Ziel sei es, Vereine gezielt zu unterstützen – unter anderem mit zwei kostenlosen Kindertrainer-Ausbildungen pro Verein. Die Anmeldephase für erste Termine sei bereits gestartet.

Wie in früheren Wahljahren gaben die Delegierten unverbindliche Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb ab. Eine klare Mehrheit von 85,5 Prozent sprach sich dafür aus, die Verlängerung bei Entscheidungs- und Relegationsspielen beizubehalten. Eine Abschaffung zugunsten eines direkten Elfmeterschießens befürworteten 14,5 Prozent.

Meinungsbilder zu Reformen im Spielbetrieb

Beim Thema Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich lehnten 56,6 Prozent eine automatische Sperre für das folgende Spiel ab, 43,4 Prozent votierten für deren Einführung. Knapp fiel das Votum zur Zeitstrafe aus: 51,0 Prozent sprachen sich trotz geänderter DFB-Vorgaben für deren Beibehaltung im Erwachsenen- und Jugendbereich aus, 49,0 Prozent dagegen. Die Ergebnisse sind nicht bindend, können aber über die Bezirkstage an den Verbandstag eingebracht werden.

Über mehrere Vereinsanträge wurde ebenfalls abgestimmt. Ein Antrag des SV Waldperlach zur Änderung der Rechts- und Verfahrensordnung, wonach künftig auch Anzeigeerstatter Urteile des Sportgerichts erhalten sollen, wurde mit 57 Ja- bei 38 Nein-Stimmen angenommen.