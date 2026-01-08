Frank Löning übernimmt beim SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Frank Löning übernimmt ab sofort die Rolle des Teamchefs beim Oberligisten und kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vereinspräsident Dr. Hans Herrnberger begrüßte den 42-jährigen Fußballlehrer am heutigen Tag offiziell im Jadestadion – wenig später leitete Löning bereits seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft.

Frank Löning ist im norddeutschen Fußball kein Unbekannter. Der gebürtige Auricher bringt nicht nur jahrelange Erfahrung als Spieler mit – unter anderem in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen, SV Wehen Wiesbaden und Rot-Weiß Erfurt – sondern war auch bereits in verschiedenen Funktionen im Trainergeschäft tätig. Seine Rückkehr nach Wilhelmshaven ist für Verein und Fans gleichermaßen ein starkes Signal: Kontinuität, Fachkompetenz und Identifikation sollen künftig Hand in Hand gehen.

Der Wechsel an der Seitenlinie erfolgt inmitten der laufenden Oberliga-Saison, in der der SVW bislang auf einem der oberen Tabellenplätze rangiert. Die sportliche Leitung setzt mit dem Schritt auf einen neuen Impuls, ohne dabei das grundsätzliche Kursziel – eine ambitionierte, aber realistische Weiterentwicklung – aus den Augen zu verlieren.

Frank Löning übernimmt eine eingespielte Mannschaft, die in der bisherigen Saison sowohl defensiv Stabilität als auch offensiv Qualität gezeigt hat. Die kommenden Wochen bis zur Winterpause wird er nutzen, um sich ein umfassendes Bild vom Team zu machen, eigene Impulse zu setzen und den eingeschlagenen Weg mitzugestalten.

Mit dem Amtsantritt Lönings ist der SV Wilhelmshaven gut gerüstet für die nächsten Aufgaben – auf und neben dem Platz. Herzlich willkommen zurück, Frank Löning!