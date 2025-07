Frank Löhr wird Rhenania Lohns Trainer

Am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass Jörg Frings seine Zusage bei Rhenania Lohn zurückgezogen hat (die „Eschweiler Filmpost“ und FuPa berichteten). Daraufhin stellte sich beim Bezirksliga-Absteiger eine zügige Entwicklung ein: Frank Löhr wird die 1. Mannschaft der Rhenania ab sofort übernehmen und in der kommenden Spielzeit in der Dürener A-Liga coachen.

Lohns Vorsitzender Nicolas Mürkens sagt: „Wir sind sehr glücklich, dass Frank Löhr sich aus alter Verbundenheit zum Verein und aufgrund unserer freundschaftlichen Verbindung bereiterklärt hat, in der bevorstehenden Saison unser Trainer zu sein. Er ist ein absoluter Fachmann, verlässlich und hochmotiviert, wie sich in unseren Gesprächen direkt gezeigt hat. Entsprechend schnell kamen wir zu einer Einigung.“



Frank Löhr spielte früher selbst aktiv in Lohn. Zu seiner erfolgreichen Trainer-Vita gehörte im Jahr 2018 der Aufstieg mit Lohn in die A-Liga. Die Rhenania sei ein Herzensverein von ihm. „Deshalb hat er sich zu diesem Engagement entschieden, nachdem er eigentlich kein Traineramt mehr bekleiden wollte“, erzählt Mürkens. Zuletzt trainierte der 65-jährige Löhr bis Oktober 2021 beim SV St. Jöris.



Mürkens und Löhr sind nun auf intensiver Suche nach Verstärkungen für den Kader und führen umgehend Gespräche mit Spielern.