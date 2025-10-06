Frank Küntzeler schwört die Haarener auf den Abstiegskampf ein Nachbericht

Fußball-Bezirksliga 4: Nach der 0:2-Pleite gegen die SG Stolberg wartet auf die Mannschaft von Trainer Frank Küntzeler die nächste Herausforderung bei Concordia Oidtweiler.

So richtig rund läuft es bei Fußball-Bezirksligist DJK FV Haaren nach dem Trainerwechsel noch nicht. Zwei Niederlagen in Folge kassierte die Mannschaft von Neu-Coach Frank Küntzeler, nachdem die Haarener zuvor den ersten Saisonsieg gegen den SC Erkelenz (1:0) einfahren konnten. Gegen den Landesliga-Absteiger war Küntzeler allerdings „nur“ in einer Art beratender Funktion im Einsatz, bei der 1:3-Pleite in Richterich sowie dem jüngsten 0:2 gegen die SG Stolberg trat der Nachfolger von Jürgen Lipka nun in die vorderste Reihe.

„Ein sehr schwaches Spiel“

„Es war ein sehr schwaches Spiel, insbesondere von unserer Seite“, nahm der 55-Jährige nach der Niederlage gegen die SG kein Blatt vor den Mund. In der ersten Halbzeit hätten sich beide Teams weitestgehend neutralisiert, im zweiten Durchgang habe seine Mannschaft völlig den Zugriff verloren, berichtete der erfahrene Übungsleiter, der bis Ende der vergangenen Saison noch für den Haarener Ligakonkurrenten Rhenania Richterich verantwortlich zeichnete. „Der Gegner war uns dann in puncto Bereitschaft überlegen und hat sich den Sieg unter dem Strich verdient“, zeigte sich Küntzeler als fairer Verlierer.

Nach einer torlosen ersten Hälfte sicherten Joel Jöpgen (47.) sowie Dominik Behr mit einem direkt verwandelten Freistoß (90.+2) den Gästen den Dreier. „Wir hatten eine gute Möglichkeit kurz vor Schluss. Ansonsten haben wir es nicht geschafft, uns gute Chancen herauszuspielen“, legte Küntzeler, der auf wichtige Stammkräfte wie Anthony Obiorah und Maik Haass verzichten musste, den Finger in die Wunde. „Wir haben die Tugenden, die man im Abstiegskampf an den Tag legen sollte, im zweiten Durchgang vermissen lassen.“

Die Haarener rangieren mit lediglich drei Zählern aus sechs Spielen auf Tabellenplatz 13, hauchzart vor der roten Zone. Bezogen auf die unbefriedigende sportliche Situation des Clubs von der Neuköllner Straße teilte Küntzeler die Einschätzung seines Vorgängers: „Jürgen hat es auf den Punkt gebracht: Haaren hatte vor der Saison einen personellen Aderlass, Führungsspieler haben den Verein verlassen. Die Mannschaft befindet sich in einem Umbruch. Die Situation, auch jetzt mit dem Trainerwechsel, ist sicherlich nicht ganz leicht für die Spieler. Wir müssen schauen, dass wir bis zur Winterpause punkten und den Anschluss nicht verlieren.“

Klassenerhalt das klare Ziel

Die in den vergangenen Jahren eher erfolgsverwöhnten Haarener müssen nun erst einmal kleinere Brötchen backen. „Das Ziel kann dieses Jahr nur der Klassenerhalt sein. Ich hoffe, dass das jetzt auch in den Köpfen der Spieler verankert ist“, verdeutlichte Küntzeler, der die komplizierte Aufgabe in Haaren dennoch mit viel Elan und Zuversicht angeht. „Es ist ja nicht alles schlecht, sondern es gibt viel Positives. Ich kenne beispielsweise einige Spieler schon länger, es sind ausschließlich gute Charaktere. Außerdem handelt es sich um einen gut geführten Verein. Ich hoffe, dass wir noch den ein oder anderen Akteur in den kommenden Wochen für uns gewinnen können, um der Gruppe mehr Qualität hinzuzufügen und so die entstandene Lücke zu schließen.“

Am Sonntag steht für die Haarener nun ein wahrer Abstiegskrimi auf der Agenda. Die Schwarz-Gelben sind bei der einen Platz schlechter platzierten Concordia aus Oidtweiler zu Gast, die ebenfalls den Erwartungen deutlich hinterherhinkt. „Das ist ein heißes Pflaster, da geht es immer zur Sache. Wir spielen nicht freitagabends, da ist es immer nochmal intensiver, sondern sonntags, wenn die Leute aus der Kirche kommen und etwas gemäßigter unterwegs sind“, unterstrich Küntzeler mit einem Augenzwinkern. „Auf dem kleinen Platz muss man immer einen Fehler mit einkalkulieren, um in der nächsten Aktion schneller da zu sein. Das gilt es diese Woche im Training zu erarbeiten, die Jungs ziehen gut mit. Wir müssen schauen, dass wir die Situation im Idealfall mit einem Punkt lösen.“

Die Spiele im Überblick:

Konzen - Richterich 3:1: 0:1 Carduck-Eick (23./Foulelfmeter), 1:1 Klee (34.), 2:1 Huppertz (39.), 3:1 Klee (55.)

DJK FV Haaren - SG Stolberg 0:2: 0:1 Jöpgen (67.), 0:2 Behr (90.+2)

VfR Würselen - Germ. Hilfarth 2:3: 0:1 Jankowski (5.), 0:2 Demming (25.), 0:3 Krings (68.), 1:3 Majbour (85./Foulelfmeter), 2:3 Ramadan (88.)

Roetgen - SC Erkelenz 0:3: 0:1 Kapar (21.), 0:2 Nickels (78.), 0:3 Bay (86.)

Kohlscheider BC – Alem. Mariadorf 4:2: 1:0 Milles (7.), 1:1 Gojak (10.), 2:1 Ramos (38.), 3:1 Gösgens (44.), 4:1 Schulz (65.), 4:2 Willems (89./Handelfmeter)

Ay-Yildizspor Hückelhoven - Eicherscheid 2:3: 1:0 Wronna (5.), 1:1 Stollenwerk (58.), 2:1 Dagistan (61.), 2:2 Strauch (70.), 2:3 Jansen (90.+3)

Die SG Stolberg hat ach dem Rücktritt von Trainer Besnik Sabani vier Punkte aus zwei Spielen eingesammelt. Dem 3:3 gegen Aufsteiger Niersquelle Kuckum ließ der ambitionierte Fußball-Bezirksligist ein 2:0 bei der DJK FV Haaren folgen. Angeleitet wurde das Team am vergangenen Wochenende vom bisherigen Co-Trainer René Schornstein.

„Die Mannschaft hat in Haaren die Grundtugenden aufs Feld gebracht“, betonte Daniel Lowis, der noch keinen Besnik-Nachfolger präsentieren konnte. „Wir suchen noch nach der geeigneten Lösung, lassen uns dabei nicht unter Druck setzen. Wir haben ein vernünftiges Trainerteam, das derzeit alles abfängt. Wir denken in alle Richtungen“, ergänzte der SG-Vorsitzende. Am Sonntag empfangen die Stolberger, die sich auf Tabellenplatz acht vorgearbeitet haben, den TV Konzen. „Wir müssen dasselbe Gesicht wie zuletzt in Haaren zeigen, um erfolgreich zu sein“, forderte Lowis. (lb)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de