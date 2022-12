Frank Kocur und Maik Fritzsche heuern beim SV Endingen an Fußball-Landesligist verpflichtet Trainerduo für Frühjahrsrunde

Frank Kocur und Maik Fritzsche sind in der Region Freiburg ein eingeschworenes Trainerduo. Bis vor kurzem waren sie noch für den ESV Freiburg in der Kreisliga B verantwortlich, jetzt heuern sie am Kaiserstuhl an: Der abstiegsgefährdete Landesligist SV Endingen sichert sich ab sofort die Dienste des Duos. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.