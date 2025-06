Frank Kackert kehrt als Torwarttrainer

Der 1. FC Saarbrücken freut sich, mit Frank Kackert einen vertrauten und geschätzten Weggefährten erneut im Trainerteam begrüßen zu dürfen. Kackert war bereits in der Vergangenheit für den Verein tätig und kehrt nun in seine saarländische Heimat zurück.

Zuletzt arbeitete er bei Borussia Mönchengladbach II sowie beim SC Freiburg II. In dieser Zeit begleitete er zahlreiche junge Torhüter auf ihrem Weg bis in den Profibereich – unter anderem durfte er mit Yann Sommer in Gladbach sowie mit dem aktuellen U21-Nationalkeeper Noah Atubolu in Freiburg zusammenarbeiten. Eine besonders prägende Station war seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach, wo er unter Torwartlegende Uwe Kamps als Mentor viel dazulernen konnte. In dieser Phase erwarb er auch die UEFA-A-Lizenz und vertiefte seine Expertise in der Entwicklung von Torhütern nachhaltig.

„Ich freue mich riesig, wieder für meinen Herzensverein arbeiten zu dürfen“, erklärt Frank Kackert. „Der FCS hat für mich eine ganz besondere Bedeutung – hier habe ich viele emotionale Momente erlebt. Jetzt zurückzukommen und meine Erfahrung einzubringen, ist für mich eine große Ehre.“

Auch Sportdirektor Jürgen Luginger zeigt sich erfreut: „Mit Frank gewinnen wir einen äußerst kompetenten und engagierten Torwarttrainer, der den Verein und seine Werte kennt und lebt. Seine fachliche Qualität und menschliche Art werden unser Trainerteam optimal ergänzen.“

Der 1. FC Saarbrücken heißt Frank Kackert herzlich willkommen zurück und blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit.