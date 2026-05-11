Frank Griesdorn bleibt Trainer beim Brüderlicher SV

Beim Büdericher SV sind frühzeitig wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison gefällt worden. Wie der A-Ligist bereits mitteilte, bleibt das Trainerteam um Frank Griesdorn, Bärbel Schulz und Torwarttrainer Uwe Dignaß auch über den Sommer hinaus an Bord. Griesdorn und Schulz waren erst im Herbst vom Ligakonkurrenten SV Menzelen nach Büderich gewechselt.
„Das Besondere daran: Die beiden sind erst seit rund fünf Monaten bei uns, aber es fühlt sich an, als seien es Jahre. Auf und neben dem Platz ist in kurzer Zeit viel zusammengewachsen“, heißt es in der Vereinsmitteilung des BSV. Gerade in einem Dorfverein seien Verlässlichkeit und Gemeinschaft entscheidende Werte. „Genau diese verkörpern alle seit dem ersten Tag“.
Auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit läuft bereits auf Hochtouren. Die bisherige Mannschaft bleibt so zusammen, darunter haben auch die beiden Topscorer Sascha Ströter und Markus Dachwitz ihre Zusage erteilt. Parallel dazu laufen Gespräche mit potenziellen Neuzugängen.
Sportlich befindet sich der Tabellenachte aktuell in starker Form. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den GSV Moers II feierten die Schwarz-Weißen am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge – trotz personell angespannter Lage und nur zwölf spielfähigen Akteuren. Valentine Mbaku Forsab (27.), Pascal Rusch (33.) und Jan Satzinger (55.) trafen für den BSV. Für die Gastgeber verkürzten Russ Bryand Soh Fotso (45.) und Jan Aigner (88.). Der GSV steckt damit weiter Abstiegskampf, ein Punkt fehlt noch zur finalen Rettung.
Pünktlich vor dem Kreispokalfinale gegen den TuS Xanten am Donnerstag in Kamp-Lintfort (17 Uhr) scheinen die Büdericher also genau zur richtigen Zeit in Fahrt zu kommen. Fraglich bleibt allerdings noch der Einsatz von Markus Dachwitz, der wegen einer Knöchelverletzung passen musste.
„Wir wollten positiv in die Woche gehen. Die Stimmung wird gut sein“, blickt Griesdorn voller Vorfreude auf das besondere Endspielerlebnis. Nach einem gemeinsamen Mittagessen reist die Mannschaft gemeinsam mit dem Bus an. Den Gegner sieht der Coach trotz der Außenseiterrolle keineswegs als unüberwindbar an. „Xanten ist uns sportlich näher als Scherpenberg. Das Kribbeln bei den Jungs steigt. Ich sehe Möglichkeiten, gegen sie zu bestehen. Wir wollen uns auf jeden Fall beweisen.“
Auch im Aufstiegskampf der Kreisliga A bleibt es hochspannend. Der SV Budberg II hat sich dank eines souveränen 3:0-Heimsiegs gegen den SV Millingen die Tabellenführung zurückgeholt und den SSV Lüttingen wieder von der Spitze verdrängt. Benedikt Franke (18.), ein Eigentor von Luca Christmann (23.) sowie Deniz Ucan (44.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse.
Damit hat das Team von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann den Bezirksliga-Aufstieg wieder in der eigenen Hand. „Ein schönes Gefühl“, sagt Co-Trainer Kehrmann vor dem „aufregenden Endspurt“. Der Unterschied zur Vorsaison sei deutlich spürbar. „Nervosität wird keine Rolle spielen. Wir sind alle fokussiert und im Kopf gut dabei. Die Motivation, es zu schaffen, ist riesig.“
Lüttingen hatte am Wochenende spielfrei und liegt wie der zweite Verfolger TV Asberg, der mit 4:3 gegen die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysengewann, zwei Zähler hinter dem SVB. Für Millingen wird die Situation im Tabellenkeller dagegen immer prekärer. Nach der zweiten Niederlage ohne eigenen Treffer beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bei nur noch drei ausstehenden Spielen bereits sechs Punkte.