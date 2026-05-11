Frank Griesdorn bleibt Trainer beim Brüderlicher SV

Sportlich befindet sich der Tabellenachte aktuell in starker Form. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den GSV Moers II feierten die Schwarz-Weißen am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge – trotz personell angespannter Lage und nur zwölf spielfähigen Akteuren. Valentine Mbaku Forsab (27.), Pascal Rusch (33.) und Jan Satzinger (55.) trafen für den BSV. Für die Gastgeber verkürzten Russ Bryand Soh Fotso (45.) und Jan Aigner (88.). Der GSV steckt damit weiter Abstiegskampf, ein Punkt fehlt noch zur finalen Rettung.

Pünktlich vor dem Kreispokalfinale gegen den TuS Xanten am Donnerstag in Kamp-Lintfort (17 Uhr) scheinen die Büdericher also genau zur richtigen Zeit in Fahrt zu kommen. Fraglich bleibt allerdings noch der Einsatz von Markus Dachwitz, der wegen einer Knöchelverletzung passen musste.

„Wir wollten positiv in die Woche gehen. Die Stimmung wird gut sein“, blickt Griesdorn voller Vorfreude auf das besondere Endspielerlebnis. Nach einem gemeinsamen Mittagessen reist die Mannschaft gemeinsam mit dem Bus an. Den Gegner sieht der Coach trotz der Außenseiterrolle keineswegs als unüberwindbar an. „Xanten ist uns sportlich näher als Scherpenberg. Das Kribbeln bei den Jungs steigt. Ich sehe Möglichkeiten, gegen sie zu bestehen. Wir wollen uns auf jeden Fall beweisen.“

Auch im Aufstiegskampf der Kreisliga A bleibt es hochspannend. Der SV Budberg II hat sich dank eines souveränen 3:0-Heimsiegs gegen den SV Millingen die Tabellenführung zurückgeholt und den SSV Lüttingen wieder von der Spitze verdrängt. Benedikt Franke (18.), ein Eigentor von Luca Christmann (23.) sowie Deniz Ucan (44.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Damit hat das Team von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann den Bezirksliga-Aufstieg wieder in der eigenen Hand. „Ein schönes Gefühl“, sagt Co-Trainer Kehrmann vor dem „aufregenden Endspurt“. Der Unterschied zur Vorsaison sei deutlich spürbar. „Nervosität wird keine Rolle spielen. Wir sind alle fokussiert und im Kopf gut dabei. Die Motivation, es zu schaffen, ist riesig.“

Prekäre Situation für den SV Millingen