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Frank Berrer nicht mehr Trainer in Blumberg
Trainerbeben beim TuS Blumberg
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
In Blumberg hört der Trainer auf. – Foto: Foto: Imago/Hendrik Gräfe
Trainerbeben beim TuS Blumberg: Frank Berrer hat die Konsequenzen aus einer bisher verkorksten Saison in der Fußball-Kreisliga-A gezogen und aufgehört.
Frank Berrer hat in Blumberg das Handtuch geworfen und als Trainer beim TuS Blumberg aufgehört. Der 55-Jährige zog damit die Konsequenzen aus einer verkorksten Saison in der Kreisliga A. Dort stecken die Blumberger mitten im Abstiegskampf. Mit Berrer stieg der TuS 2022 in die Kreisliga A auf und mischte sogleich vorne mit. In der Saison 2023/24 verpasste die Mannschaft den Gang in die Bezirksliga nur knapp in der Relegation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.