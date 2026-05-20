 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Frank Berrer nicht mehr Trainer in Blumberg

Trainerbeben beim TuS Blumberg

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
In Blumberg hört der Trainer auf.
In Blumberg hört der Trainer auf. – Foto: Foto: Imago/Hendrik Gräfe

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A II
Blumberg

Trainerbeben beim TuS Blumberg: Frank Berrer hat die Konsequenzen aus einer bisher verkorksten Saison in der Fußball-Kreisliga-A gezogen und aufgehört.

Frank Berrer hat in Blumberg das Handtuch geworfen und als Trainer beim TuS Blumberg aufgehört. Der 55-Jährige zog damit die Konsequenzen aus einer verkorksten Saison in der Kreisliga A. Dort stecken die Blumberger mitten im Abstiegskampf. Mit Berrer stieg der TuS 2022 in die Kreisliga A auf und mischte sogleich vorne mit. In der Saison 2023/24 verpasste die Mannschaft den Gang in die Bezirksliga nur knapp in der Relegation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.