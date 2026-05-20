Frank Berrer nicht mehr Trainer in Blumberg

In Blumberg hört der Trainer auf. – Foto: Foto: Imago/Hendrik Gräfe

Frank Berrer hat in Blumberg das Handtuch geworfen und als Trainer beim TuS Blumberg aufgehört. Der 55-Jährige zog damit die Konsequenzen aus einer verkorksten Saison in der Kreisliga A. Dort stecken die Blumberger mitten im Abstiegskampf. Mit Berrer stieg der TuS 2022 in die Kreisliga A auf und mischte sogleich vorne mit. In der Saison 2023/24 verpasste die Mannschaft den Gang in die Bezirksliga nur knapp in der Relegation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.