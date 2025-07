François Augusto neuer Trainer in Reisdorf

Über das Wochenende gab die US Reisdorf 47 in den sozialen Netzwerken (s.u.) ihr neues Trainergespann für die kommende Saison bekannt. Eines der früher am höchsten gehandelten Talente des luxemburgischen Fußballs, François Augusto, wird Cheftrainer der in die 3.Division abgestiegenen 1.Mannschaft aus Reisdorf.

👉 Spielerwechsel bei der US Reisdorf 47