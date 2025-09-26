Franco Simon verlässt Kaufering: „Solche Unruhen noch nie erlebt“

Sofortiger Abschied beim VfL Kaufering: Trainer Franco Simon sagt „Servus“, geht aber im Guten. Mit der Landesliga hat er noch nicht abgeschlossen.

„Mein Gefühl hat mir einfach gesagt, dass ich in Kaufering nicht happy bin. Ein Trainerjob sollte immer Spaß machen“, sagt Franco Simon zu Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mein Aufhören liegt nicht an der Punkte-Ausbeute oder irgendwelchen Spielern. Ich mache das schon seit über 30 Jahren und solche Unruhen wie in Kaufering habe ich noch nie erlebt.“

Kaufering – Einen direkten Wiederaufstieg versprach der Sportliche Leiter des VfL Kaufering , Uli Stengelmair. Doch aus elf Spielen sprangen nur vier Siege heraus. Dem VfL-Teamleiter Franco Simon wurde es zu viel. Nach der 3:5-Niederlage gegen den TSV Legau setzte er den Schlussstrich.

Aber erstmal ganz an den Anfang. Als Simon in Kaufering die Rolle als Coach übernahm, war die Situation aussichtslos. Vorletzter in der Landesliga Südwest und 10 Punkte nach 15 Spieltagen. Simon sorgte dann aber sofort für die Wende: In der Rückrunde gewann er mit seinem Team neun Spiele und stand in der Rückrundentabelle unter den besten acht. Für den VfL kam jedoch jede Hilfe zu spät. Nur wenige Punkte hätten zum sicheren Klassenerhalt gefehlt, und es ging über die Relegation, runter in die Bezirksliga.

Trotz des bitteren Abstiegs war Simon stets positiv und sagt rückblickend: „Wir haben eine relativ saubere Rückrunde gespielt. Ich war schon zufrieden. Im Durchschnitt haben wir jedes zweite Spiel gewonnen. Es hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich einen Absteiger trainiert.“

„Es waren schon extreme Störfaktoren. Es hat sich alles immer sehr negativ angefühlt.“

Franco Simon über das Umfeld in Kaufering.

Nach dem Fall erschwerte sich Simons Aufgabe massiv – Abgänge und Verletzungen zwangen ihn zum Handeln. Junge und Bezirksliga-unerfahrene Spieler mussten die Lücken kompensieren. „Die jungen Spieler haben ihre Rollen teilweise schon sehr gut ausgefüllt, aber auch mal einen Fehler gemacht. Wenn ein 18-Jähriger den Ball nach hinten zum Keeper spielt, ist es schon schlecht, und es kommt von der Tribüne irgendwas Negatives Richtung Mannschaft oder Trainer geschossen. Ob das treue Fans sind, weiß ich nicht genau.“

Doch ganz zufrieden war der erfahrene Coach mit der Situation nicht. Er schüttete kurz vor seinem Oktoberfestbesuch sein Herz aus: „Ich habe in Kaufering aufgehört, weil das Umfeld sehr, sehr schwierig war. Alleine die Zuschauer, aber auch innerhalb des Vereins – es waren schon extreme Störfaktoren. Es hat sich alles immer sehr negativ angefühlt.“ Er stellt aber fest: „Ich gehe jetzt nicht im Bösen. Aber zu einer Trainerrolle gehört auch viel Spaß.“

Trainer Franco Simon hat an der Landesliga Gefallen gefunden

Insgesamt ist Simon die Entscheidung nicht leichtgefallen. Jetzt lässt es der ehemalige Trainer des SC Unterpfaffenhofen erstmal ruhig angehen. „Ich hab mir noch keine großen Gedanken gemacht, wo es mich irgendwann mal wieder hin verschlagen könnte. Es wird sich sicher der eine oder andere Verein melden. Ich höre mir alles Mögliche an. Aber es soll für mich dann auch sportlich interessant ein.“

Damit spielt Franco auf die Landesliga an. Dieser Traum ging schon einmal in Erfüllung: „Ich durfte das schon mit Kaufering erleben. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Klar, das wünscht man sich im Endeffekt. Es soll eine Herausforderung sein. Ich bin aber definitiv nicht auf eine einzige Liga festgelegt.“