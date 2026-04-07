Franco Simon übernimmt den SV Lohhof

Neue Impulse setzen: Der 48-jährige Franco Simon soll den SV Lohhof in die Bezirksliga führen. – Foto: Thomas Ernstberger

Der 48-Jährige folgt auf Sebastian Reger. Der SV Lohhof will mit Simon den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen.

Vollblut-Trainer Franco Simon (48), bis zum Saisonende noch im Trainerstab von Ost-Bezirksligist SV Waldperlach (war 2012 bis 2017 seine erste längere Trainerstation) tätig, ist happy: Der erfahrene Coach aus Andechs (Landkreis Starnberg), vom 8. Oktober 2024 bis zum Rücktritt am 24. September 2025 Trainer des VfL Kaufering in der Landes- und Bezirksliga, hat zur neuen Saison einen neuen Job.

Wir wollen Lohhof in altem Glanz erstrahlen lassen.

Stephan Riedl (Abteilungsleiter SV Lohhof)

Simon übernimmt mit dem SV Lohhof einen Verein, der zwar nur in der Kreisliga spielt (aktuell Dritter), aber in den 80er und 90er Jahren zu den ganz Großen im Münchner Amateur-Fußball zählte: viele Jahre Bayern-, 1994/95 und 1999/2000 sogar Regionalliga. Der aktuelle Hertha BSC-Trainer Stefan Leitl war einst für den SVL am Ball, auch die Ex-FCA-Trainer Manuel Baum und Markus Weinzierl, Ex-Haching-Profi Thomas Niklaus oder Armin Eck (später Nürnberg, Frankfurt). Und von 1991 bis 1995 war National- und FC Bayern-Spieler Wolfgang Dremmler (mittlerweile 71) Trainer der Lohhofer.

Einer seiner (vielen) Nachfolger wird jetzt Franco Simon, der vor seiner Zeit in Kaufering schon beim TSV Schwabmünchen, SC Unterpfaffenhofen, TSV Gräfelfing, TSV Ottobrunn und SC Pöcking-Possenhofen tätig war und es auf weit über 400 Spiele (mit mehr als 200 Siegen) an der Seitenlinie gebracht hat. „Lohhof hat eine sehr gute Mannschaft, der Verein hat Tradition und ein gewisses Flair. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung bei einem Verein mit großer Strahlkraft“ – es ist genau „die interessante Aufgabe“, die er sich im ungewohnten „Kurzzeit-Fußball-Ruhestand“ zu Beginn des Jahres gewünscht hatte.

„Franco ist topvernetzt und hat eine klare Handschrift“, sagt Michael Deller (36), Lohhofs Sportlicher Leiter, über den neuen Mann an der Seitenlinie, der auf Basti Reger (32) folgt, der nach vier Jahren beim SVL in der kommenden Saison Kreisligist TSV Ottobrunn übernimmt. Deller kennt den neuen Coach noch aus der Zeit, als er selbst in Aschheim spielte und Simon Waldperlach trainierte. „Da hätte ich gerne unter ihm gespielt“, verrät er.

Eigengewächse an die Männermannschaft heranführen

Das hat damals nicht geklappt, also hat er ihn jetzt als Trainer geholt, der „neue Impulse setzen“ soll – mit einem klaren Ziel: „Wir wollen den nächsten Schritt gehen und eine Liga nach oben. Die Mannschaft bringt die Qualität dafür mit. Und Franco passt genau zu ihr – bei ihm dreht sich das ganze Leben um das runde Leder.“ Simon ist ein „Fußball-Verrückter“, der in Gilching ein Sportgeschäft besitzt, sein „Heimatkicker“-Label vertreibt und Fußball-Camps veranstaltet. Immer an seiner Seite: Freundin Marina – natürlich Fußballspielerin, beim SC Pöcking-Possenhofen.

Abteilungsleiter Stephan Riedl (43) hat die großen Zeiten seines Vereins noch als junger Aktiver miterlebt. Genauso wie den Niedergang. Jetzt hofft auch er auf bessere Zeiten: „Wir sind schuldenfrei, können uns jetzt ein bisschen besser rühren. Franco kennt sich in der Jugendarbeit aus, er soll auch unsere jungen Eigengewächse an die Herrenmannschaft heranführen.“ Das passt doch perfekt: „Die Lust, eine coole Aufgabe zu übernehmen und mit jungen Spielern zu arbeiten, ist immer da“, hat er erst vor Kurzem gesagt. Sein neuer Verein soll raus aus der Kreisliga – und ein wenig an alte, große Zeiten anknüpfen. Riedl: „Wir wollen Lohhof in altem Glanz erstrahlen lassen.“ (te)