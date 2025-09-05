Franco Casco glänzt mit Hattrick beim 5:0-Kantersieg

Am Abend in Kirchasch dominierten die Gäste von Beginn an das Spielgeschehen. Bereits in der 3. Minute markierte Franco Casco das 0:1 nach einer präzisen Hereingabe. Nur fünf Minuten später ließ Casco seinen zweiten Treffer folgen (8.), als er im Strafraum eiskalt blieb. Die Heimelf des SC Kirchasch III, gecoacht von Tobias Fellermair, versuchte, das Spiel zu stabilisieren, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der SG Hörlkofen / SV Wörth II. Trotz gelegentlicher Konterversuche blieb der Torerfolg aus.

In der zweiten Halbzeit setzte die SG Hörlkofen / SV Wörth II ihre Dominanz fort. Wieder war es Franco Casco, der in der 67. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Kurz darauf erhöhte Manuel Dangl in der 70. Minute auf 0:4, bevor Martin Kutscherauer in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt mit dem 0:5 setzte.

Die SG Hörlkofen / SV Wörth II zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und ließ dem SC Kirchasch III keine Chance. Besonders hervorzuheben ist Franco Casco, der mit seinem Hattrick den Grundstein für den deutlichen Auswärtssieg legte.

Ein verdienter Sieg für die SG Hörlkofen / SV Wörth II, die sowohl offensiv als auch defensiv klar überlegen war. Der SC Kirchasch III muss vor allem an seiner Defensivarbeit arbeiten, um in den kommenden Spielen konkurrenzfähiger zu agieren.