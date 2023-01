Franco Avellino: "Wir sind klarer Aufstiegsfavorit" FuPa Wintercheck: FC Uster Frauen 1

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

12.11.2022, Spiel gegen den SV Schaffhausen (Spitzenkampf) mit 9:0-Sieg

Gibt es Veränderungen im Team?

Bislang gibt es keine definitiven Transfers. Wir arbeiten mit der 2. Mannschaft und den Juniorinnen des FC Usters eng zusammen und es kann sein, dass wir wieder Spielerinnen in die erste Mannschaft integrieren können.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Klar der FC Uster.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Der SV Schaffhausen. Sehr junges Team, gute Spielweise.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

FC Diessenhofen. Als Absteiger hätte ich mehr von ihnen erwartet.

Wer steigt ab?

Diessenhofen.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Die Erwartungen wurden bislang vollumfänglich erfüllt. Das Trainer-Trio harmoniert sehr gut

zusammen und die Mannschaft trainiert auf einem hohen Niveau, was sich bislang bezahlt gemacht hat.