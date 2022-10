Franck Evina schiesst gnadenlos effektive Hannoveraner zum 5:2 Sieg

Es war ein sehr attraktives Spiel im ersten Durchgang, die Zuschauer bekamen für ihr Geld gleich Vier Tore in der ersten Halbzeit zu sehen, da beide Teams den Weg zum Tor suchten gab es auch jede Menge Strafraumsituationen und gute Tormöglichkeiten. Bremen U23 zeigte sich motiviert wollte unbedingt etwas zählbares aus Hannover mitnehmen, so offensiv ausgerichtet war man, ein mutiger Auftritt in der Anfangsphase. Beide Mannschaften waren um Spielkontrolle bemüht, wollten das Spiel aktiv gestalten. Die erste Tormöglichkeit gehörte den Bremern, Abdul Gafar konnte sich gegen Momuluh durchsetzen, seine perfekte Flanke fand Galjen im Strafraum, der die Kugel knapp über den Kasten setzte(8.). Beide Teams zeigten feinsten Kombinationsfussball mit guten Spielzügen richtung Gegnerischen Kasten. In der 13 Minute bekam Hannover einen Freistoß aus bester Position zugesprochen, vorausgegangen war wohl ein Handspiel kurz vor der Strafraumgrenze. Evina trotze in den letzten Wochen bereits vor Selbstvertrauen, natürlich lag er sich den Ball zu recht, verwandelte den Freistoß humorlos direkt zum wichtigen 1:0(13.). "Ein guter Auftakt, das war schon stark von Frank. Aber das ist natürlich auch kein Zufall, Tom und Frank üben das" So Stendel. Nach dem direkt verwandelten Freistoß versuchte Hannover die Gäste kommen zu lassen und mit vielen langen Bällen über die hoch stehende Abwehr zu Torchancen zu kommen, die Kontersituationen spielte man aber unsauber zu Ende. Die besseren Tormöglichkeiten hatte weiterhin die Bremer, die sich nachdem 0:1 überhaupt nicht geschockt zeigten sondern weiter ihr Spiel aufdrückten. Berger konnte die halbe 96 Abwehr stehen lassen bei einem tollem solo scheiterte am Ende am starken Stahl im Kasten, auch der nachschuss von Galjen konnte Stahl parieren(17.). Während Hannover ihre Spielzüge im letzten Drittel zu umständlich zu Ende spielte, hatte Bremen ein Chancenplus auf ihrere Seite, war näher am 1:1 dran als Hannover am 2:0. Bei eigenen Ballbesitz standen die Bremer ziemlich hoch. Auch die nächste Chance verbuchte Bremen der gerade eingewechselte Eickhoff für den verletzten Minwoo Kim ins Spiel gekommen, hatte schon die Riesenchance zum Ausgleich auf dem Fuß, lief auf Stahl im Strafraum zu schoss den Keeper aber gegen die Brust(29.). Die Chancen hatten alle die Qualität von Großchancen, der Wille war Bremen U23 deutlich anzusehen, es dauerte bis zur 32 Minute bis ein Bremer Spieler im Strafraum regelwiedrig gestoppt wurde, Berger nahm sich die Kugel, verwandelte den Elfmeter eiskalt zu dem Zeitpunkt mehr als verdienten 1:1(33.). Hannover musste nun wieder mehr machen, war Bremen U23 doch die klar bessere Mannschaft, drückte man wieder auf das Gaspedal. Gindorf hätte schon das 2:1 erzielen können zwang nach Evina ablage Torhüter Lord im Strafraum zu einer Glanzparade(38.). Erneut war es dann ein Standart der Hannover zu erneuten Führung brachte, keine 3 Minuten nach der Möglichkeit von Gindorf wurde Stepantsev nach zuspiel von Gindorf im Strafraum zu Fall gebracht, erneut nahm sich Evina die Kugel wer auch sonst, bewies erneut seine Qualität, zeigt erneut das er für höhere Aufgaben bestimmt war, als nur in der Regionalliga zu kicken verwandelte den Elfmeter sicher zur erneuten Führung zum 2:1(42.). Erneut war es eine Standart, erneut mussten die Bremer einen Rückstand hinterher laufen. Zudem waren die Bremer nicht zu beneiden, nachdem bereits Minwoo Kim früh in der ersten Hälfte verletzt raus musste, war Bremen erneut gezwungen zu wechseln, Dietrich musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Kühn in die Partie(42.). Konrad Fünfstück musste sich den Kopf zerbrechen, musste mächtig umstellen, stellte von einer Spitze auf Doppelspitze Kühn und Galjen um, Profileihgabe Salifou musste mangels alternativen vom Offensiven Part in die Innenverteidigung neben Marc Schröder rücken. Erneut war es Hannover die sich gnadenlos effektiv zeigten ihre Dritte von Vier Torchancen in der ersten Hälfte nutzen, wieder war es Evina der an dem Tor beteiligt war nach seiner vorarbeit, wo er die Kugel bockstark zu Moustier dem Franzosen weiterleitete, musste der nur noch die Kugel in die Maschen hämmern zum 3:1 (44.). Kurz vor der Halbzeit hätte Bremen U23 noch auf das 3:2 anschließen können, doch Kühn vergab die nächste gute Tormöglichkeit, nach einem zuspiel über links von Abdul Gafar wurde Kühn direktabnahme noch in letzer sekunde von einem Abwehrspieler zur Ecke abgefälscht(45+2). Mit einer 3:1 Führung an der Evina drei Torbeteiligungen verbuchen konnte(2 Tore+1 Vorlage) ging es in die Halbzeitpause.

Daniel Stendel konnte dabei wieder mit Stahl, Walbrecht und Ullmann aus dem Profikader planen. Lührs der gestern einen Profivertrag bis 2025 unterschrieben hatte fehlte. Sebastian Ernst half diesmal nicht aus und scheint diesmal im Profikader dabei zu sein. So veränderte Daniel Stendel seine Elf zum Phönix Lübeck(2:2) Spiel auf Zwei Positionen. Für Lührs und Sebi Ernst schafften es Stepantsev und Eichhorn in die erste Elf. Sein Gegenüber Konrad Fünfstück musste weiterhin auf Brandt(Muskelfaserriss), Ehlers und Höck(beim aufwärmen in Jeddeloh sich was gerissen) verzichten. Dafür half Salifou aus dem Bundesligakader aus. Im Vergleich zur Aufstellung vom Bremer SV(3:0) Spiel gab es drei Veränderungen. Löpping, Eickhoff und Kühn nahmen zunächst auf der Bank Platz, dafür standen Marc Schröder nach abgessener Sperre(5 Gelbe Karte), Salifou(aus dem Profikader) und Reincke in der Startelf. Im letzten Spiel beklagte Konrad Fünfstück noch die Müdigkeit seiner Spieler bei dem dünnen Kader und das man auf keine Jungprofis zurückgreifen konnte, gegen Hannover konnte er dabei aber wieder auf einen vollen 20 Mann Kader zurückgreifen.

Die U23 von Hannover 96 konnte weiterhin auf die Heimstärke vertrauen, blieb bereits im Sechsten Heimspiel in Folge ohne Niederlage. Das Team von Daniel Stendel gewann vor rund 700 Zuschauern mit 5:2 gegen die U23 von Werder Bremen. Dabei machte ein Spieler besonders auf sich aufmerksam Franck,,Francky" Evina war maßlos an dem Sieg beteiligt steuerte Zwei Tore und Zwei Vorlagen beim 5:2 Sieg bei. Die Hannoveraner zeigten sich dabei gnadenlos effektiv, doch am Ende ist das Ergebnis eindeutig zu hoch, auch weil Bremen U23 vorne die besten Torchancen vergeigten.

Zur Zweiten Halbzeit machten sich die ganzen Umstellungen im Bremer Spiel bemerkbar, Abdul Gafar der angeschlagen zweimal behandelt werden musste biß auf die Zähne. Defensiv wirkte man überfordert , während man vorne die Torchancen nicht in Tore umwandelte. Das Publikum sah auch in der Zweiten Hälfte reihenweise gute Tormöglichkeiten, die rund 700 Zuschauer erfreuten sich über ein Offensivspektakel. Während Ullmann für Hannover das 4:1 noch liegen ließ, Kategorie 100% Möglichkeit, auch hier war es Evina der bei der Tormöglichkeit seinen anteil hatte, er lief energisch nach einem langen Ball den Torhüter Lord an der wurde so verunsichert das es zu einem Missverständnis mit einem Abwehrspieler kam, Evina leitete die Kugel weiter auf Ullmann der aber nicht ins leere Tor traf sondern einen abwehrspieler(50.). Bremen investierte weiterhin mehr hatte Pech keiner seiner Torchancen in Tore umzuwandeln. Beispiele gefällig? Berger nach Ecke von Bargfrede mit dem Hinterkopf knapp über die Latte(52.), Galjen lief nach einem langen Ball frei auf das Tor zu, am Ende konnte Arkenberg die Kugel mit der Fußspitze im fallen über die Latte lenken, rettete als letzer Mann(58.), Galjen per Kopf an den rechten Pfosten(77.) , sowie ein Pfostentreffer von Polat(87). Chancen der Kategorie musst du machen, hatte Bremen in der Zweiten Halbzeit ebenfalls, die Kugel wollte nicht rein, während man vorne die Chancen nicht macht, kassierste hinten dafür die Treffer, auch aufgrund der Auswechslung von Dietrich in der ersten Hälfte, wirkte die Abwehr von Bremen in der Zweiten Halbzeit überfordert, die Hannoveraner nutzten ihre Chancen im Gegenzug wie eine Spitzenmannschaft eiskalt aus. Gindorf ließ noch das 4:1 liegen, als er blank von Lord scheiterte(53.). Dann nutze man jede Tormöglichkeit effektiv aus. Momuluh zum 4:1, Stepantsev vernaschte den angeschlagenen Abdul Gafar spielte die Kugel in die Box dort knallte Momuluh die Kugel mühelos ins Tor zum 4:1(55.). Stepantsev rechtfertigte seinen Starelfeinsatz unter anderem durch einen herausgeholten Elfmeter und einer Vorlage zum 4:1. Bremen war zu dem Zeitpunkt keine Drei Tore schlechter ein 4:3 wäre möglich gewesen. Konrad Fünfstück versuchte noch offensiv was zu bewegen brachte Asante für Reincke(59.) . Die Platzheeren hatten nun in der Folge leichtes Spiel, Bremen trat weiterhin mutig auf hatte defensiv aber große Probleme. Auch beim 5:1 war Evina erneut beteiligt mit seiner zweiten Vorlage im Spiel sorgte er für die Vierte Torbeteilung, Moustier schnürte einen Doppelpack nachdem Evina die Kugel mit der Hacke sensationell im Strafraum auflegte, kam Moustier herangerauscht wuchtete die Kugel unhaltbar ins rechte Obere Ecke(60.). Es klappte nun alles jeder Schuss ein Treffer. Bei Bremen gingen die Köpfe runter, Hannover spielte das bis zum Ende gut runter. Bremen U23 konnte man den Willen nicht absprechen, auch nachdem 5:1 gabe man sich nicht geschlagen spielte weiter mutig nach vorne suchten den Weg in die Box. In der 71 Minute wurde Evina dann mit Applaus von der Tribüne ausgewechselt , sein Arbeitstag war nun beendet. Eickhoff betrieb noch Ergebniskosmetik sorgte für den 2:5 Treffer als er frei auf das Tor von Stahl zugelaufen war(89.).

Das Endergebnis ist am Ende doch zwei Tore zu hoch ausgefallen, Bremen U23 war nicht viel schlechter, musste aber in der Zweiten Hälfte durch viele Umstellungen Verletzungsbedingt leiden. Hannover U23 rückt auf den Vierten Tabellenplatz auf, siegt dank starker Effektivität und einen Evina(2 Tore+2 Torvorlagen) in Topform. Ein 5:4 wäre hier auch möglich gewesen. Die Zuschauer waren sicherlich glücklich, sahen sie jedoch Sieben Tore beim 5:2 Endstand