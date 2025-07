Francis Mbassi schließt sich dem FSV Schöningen an

Mbassi kennt den FSV bereits aus der vergangenen Saison, als er mit Braunschweigs Zweitvertretung noch Gegner war. Nun zieht es ihn an die Elmstraße: „Für mich war es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärt der 21-Jährige. „Sowohl der Trainer als auch das Team haben mir das Gefühl gegeben, dass ich in Schöningen meine nächsten Entwicklungsschritte gehen kann.“

Auf dem Platz ist Mbassi vielseitig einsetzbar. Seine bevorzugten Positionen sind die linke Schiene, der Linksverteidiger oder die linke Innenverteidigung – allesamt Rollen, in denen er seine Dynamik und defensive Stabilität einbringen kann.