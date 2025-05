Francesco Schiavone wechselt zur Saison 2025/2026 zum SV Holdorf

Der TuS Lemförde verliert mit Francesco Schiavone einen wichtigen Leistungsträger. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt zur kommenden Saison zum SV Holdorf, derzeit Tabellenfünfter der Bezirksliga Weser-Ems. Wie der Spieler mitteilt, erfolgt der Wechsel aus beruflichen Gründen – Schiavone wird künftig in Holdorf leben und arbeiten.

Der gelernte Industriekaufmann hatte unter anderem eine Anfrage des SV Holdorf erhalten und überzeugte die Verantwortlichen dort in einem Probetraining. In der laufenden Spielzeit erzielte der 1,90 Meter große Angreifer bislang sechs Treffer für den abstiegsbedrohten TuS Lemförde. Sein Abgang reißt eine spürbare Lücke in den Kader der ersten Herren, zumal mit Giovanni Esposito ein weiterer erfahrener Offensivspieler seine Karriere nach dieser Saison beendet.

Schiavone galt in Lemförde als verlässlicher Akteur im Angriff und identifizierte sich stark mit dem Verein, für den auch sein Vater David Schiavone als Trainer tätig ist – allerdings ebenfalls nur noch bis Saisonende. Dessen Nachfolger steht mit Paulo Albuquerque bereits fest. Auch Co-Trainer Dominik Grewe wird den Verein im Sommer verlassen.