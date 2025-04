Francesco Iaconisi über einen unerfüllten Traum bei Juve

Sein Talent blieb nicht unbemerkt. „Der neue Del Piero“, so wurde er genannt. Auch sein Trainer, Juventus-Legende Sergej Alenikov, adelte ihn als „Wunderkind“. Iaconisi kämpfte sich durch Übergewicht, harte Trainings und immense Erwartungen. Die Stationen seines Wegs führten von Burgau über das Juventus Summer Camp bis in das Nachwuchsleistungszentrum von Juventus Turin.

Der Höhepunkt schien erreicht, als Juventus ihm einen Profi-Vorvertrag anbot. „Der Traum war zum Greifen nah. Der Moment, auf den er sein Leben lang hingearbeitet hatte.“ Doch es kam anders. Eine angeborene Krankheit beendete seine Karriere, bevor sie richtig begonnen hatte. „Der Vorvertrag mit Juventus Turin blieb für immer unterschrieben.“

Was folgte, war ein radikaler Absturz. „Ich habe mich gefühlt, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe all die Jahre hart gearbeitet, Rückschläge überstanden, mich durchgekämpft – und dann war es nicht einmal mein Fehler, dass es vorbei war. Es war einfach… vorbei.“

Ohne Training, ohne Spiele, ohne Perspektive verlor Iaconisi nicht nur seine sportliche Zukunft – sondern seine Identität. „Ich wusste nicht mehr, wer ich ohne Fußball war. Ich konnte nicht mehr trainieren, nicht mehr kämpfen, nicht mehr leben für das, wofür ich bestimmt war. Ich war in einem Loch, aus dem ich keinen Ausweg sah.“



Eine Herzensangelegenheit ist darum ein Mentales Training das er in seiner Freizeit anbietet. „Ich kämpfe für meine Spieler – weil es niemand für mich getan hat. Jeder trainiert seinen Körper - aber fast niemand trainiert sein Gehirn. Dabei ist es der Kopf, der in den entscheidenden Momenten den Unterschied macht", sagt er.

Er weiß, wie es ist, allein zu sein, wenn es ernst wird. Er weiß, wie es ist, wenn sich niemand wirklich um einen kümmert – wenn Berater nur an Geld denken, wenn Vereine einen ersetzen, wenn der Druck einen auffrisst. Dieser Erfahrungen möchte er an andere junge Spieler weitergeben.

Iaconisi war Scout und Kaderplaner beim FV Biberach, zu Beginn dieser Saison wechselte er als sportlicher Leiter zum FV Illertissen II. Nun möchte er als sportlicher Leiter beim FV Biberach seine Erfahrungen einbringen.