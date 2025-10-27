Wichtige Punkte sammelte der TuS Frammersbach um Norman Moreno, beim 5:0 Kantersieg im Duell mit dem TuS Aschaffenburg-Leider. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Frammersbach feiert Befreiungsschlag – Vatan Spor mit Ausrufezeichen Großbardorf und Abstwind trotz Spielabsage weiter vorne +++ Bamberg siegt weiter +++ Spannung im hinteren Tabellendrittel

Der 17. Spieltag der Landesliga Nordwest hatte wieder einiges zu bieten: Während Spitzenreiter Großbardorf weiter souverän führt, unterstrichen Bamberg und Abtswind ihre Titelambitionen. Im Tabellenkeller sorgten Frammersbach, Hain und Vatan Spor für Lebenszeichen.

Mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg hat Vatan Spor Aschaffenburg im Abstiegskampf ein klares Zeichen gesetzt. Schon früh brachte Lukas Imgrund die Gäste in Führung, Benedikt Engert glich kurz darauf aus. Danach drehte Vatan jedoch auf: Emre Uyanik, Oktay Sevim und erneut Imgrund sorgten mit sehenswerten Treffern für klare Verhältnisse. Jannis Thein konnte nur noch per Elfmeter verkürzen. Für Vatan war es der erste Sieg nach fünf sieglosen Spielen – ein wichtiger Schritt aus der Krise.

Patrick Görtler bleibt der Mann der Stunde: Mit einem Doppelpack binnen acht Minuten entschied der Routinier die Partie früh zugunsten der DJK Don Bosco Bamberg. Rimpar hielt tapfer dagegen, konnte die individuelle Klasse der Gäste jedoch nicht stoppen. Für die Nüßlein-Elf war es der elfte Saisonsieg – die Bamberger festigen damit Platz drei. Rimpar bleibt weiter abgeschlagen am Tabellenende und trennte sich aufgrund der erneuten Niederlage vom Trainergespann Bauer/Böck.

Der TuS Frammersbach feierte ein Ausrufezeichen im Kellerduell und zerlegte den TuS Leider mit 5:0. Norman Moreno traf doppelt und ebnete den Weg, ehe Spielertrainer Patrick Amrhein mit einem Doppelschlag auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Franz kurz vor dem Ende. Frammersbach zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und belohnte sich für eine starke Vorstellung. Leider hingegen erwischte einen rabenschwarzen Tag und blieb weit unter seinen Möglichkeiten.

Im Duell zweier kompakter Mannschaften trennten sich Karlburg und Lichtenfels leistungsgerecht 1:1. André Rumpel traf früh für die Gastgeber, Kevin Wige glich per Strafstoß in der Schlussphase aus. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen waren Mangelware. Karlburg bleibt im oberen Tabellendrittel, Lichtenfels sammelte einen wertvollen Auswärtspunkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine effiziente Leistung genügte dem FC 06 Bad Kissingen, um drei Punkte aus Schwebenried zu entführen. Dominik Halbig erzielte in der 54. Minute den Treffer des Tages. Während die Hausherren ihre Chancen ungenutzt ließen, überzeugte Kissingen mit defensiver Stabilität und hoher Laufbereitschaft. Der Aufsteiger klettert damit ins sichere Mittelfeld, Schwebenried bleibt nach der dritten Niederlage in Folge im unteren Tabellenbereich.

Im direkten Duell zweier Kellerkinder setzte sich die DJK Dampfach knapp durch. Markus Mjalov brachte Fuchsstadt zunächst in Führung, doch Riedlmeier glich per Elfmeter aus. Nach der Pause besorgte Hatcher das entscheidende 2:1. In einer hitzigen Schlussphase sahen die Gäste gleich zwei Platzverweise: Mjalov (Gelb-Rot) und Seit (Rot). Dampfach nutzte die Überzahl clever und fuhr einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg ein.