Der TuS Framersheim gibt den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht auf. – Foto: Michael Wolff

Framersheims ärgerliche Ausrutscher TuS Framersheim verliert trotz des 2:5 in Gau-Odernheim nicht den Glauben an den Klassenverbleib

Framersheim. Die Mannschaft war nach dem 2:5 am Boden zerstört. Tevin Claude saß am Boden des Gau-Odernheimer Kunstrasens und vergrub den Kopf in den Händen. Fassungslos wirkte der Kapitän des TuS Framersheim wegen dieser Niederlage. Genau wie Jan Höngen. Auch der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten verstand die Welt nicht mehr, nachdem sein Team beim Schlusslicht so unter die Räder gekommen war.

Rückblende auf die zurückliegende Saison Zwar ist die Saison noch jung. Aber trotzdem gibt es Niederlagen, die einfach nicht passieren dürfen, wenn es am Ende nicht eng mit dem Klassenverbleib werden soll. Eben ein solcher Faux-pas war den Hornbergern an diesem Nachmittag unterlaufen. Dem TSV Gau-Odernheim II droht der Sturz in die A-Klasse. Wer ihm unterliegt, kann sich auch nicht sicher fühlen. In der Tat hätte der Dreier vom Petersberg TuS Framersheim gutgetan. Die Lage in der Tabelle hätte nicht so brenzlig gewirkt, wie sie sich nun nach diesem zehnten Spieltag als Viertletzter für die Elf von Jan Höngen darstellt. Tröstlich ist nur, dass die anderen Kellerkinder mitunter zwei Spiele mehr hinter sich haben als der Aufsteiger der vorvergangenen Runde. Und trotz des Ausrutschers von Gau-Odernheim sind der Sportliche Leiter, Kalli Rupp, und Jan Höngen einig, dass das Klassenziel errreicht werden kann. „Wir verfügen über das Potenzial“, erklären sie unisono: Die Mannschaft hat es in der vergangenen Saison, als sie fast sensationell in die Aufstiegsrunde zur Landesliga einzog, eindrucksvoll gezeigt. Klar ist aber, sagte Höngen nach der Pleite beim TSV, dass einige Spieler ihre Einstellung überdenken müssten. Daran habe es gehapert. Ändert sich das, brauche niemand den Abstieg zu fürchten. Trotz der Sommer-Abgänge von Tim Malkmus oder Christopher Rupp, ergänzt der Sportliche Leiter.