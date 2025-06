Fragwürdiger Modus: FC Este kämpft um den Bezirksliga-Aufstieg

Der FC Este 2012 kämpft in der Aufstiegsrelegation um das Ticket für die Bezirksliga Lüneburg 2. Dafür müssen die Moisburger zunächst Germania Walsrode aus dem Weg räumen, das aber durchaus die Favoritenrolle bekleidet. Der gewählte Modus für die Partien stößt durch einen besonderen Modus in diesem Jahr auf Unverständnis.

Natürlich ist das Testspiel-Ergebnis des FCE gegen die Germanen (0:5) aus der Wintervorbereitung nicht wirklich aussagekräftig, trotzdem machte sich auch das Interimstrainer-Duo um Jendrik Matthies und Sven Timmermann am Wochenende ein Bild vom Gegner. „Ich sehe uns stark und wir können jeden schlagen, wir sind aber sicherlich nicht der Favorit“, sagt Teammanager Timmermann, dessen Team gerade das Endspiel im Kreispokal gegen den TuS Nenndorf (0:2) verlor. „Wir werden trotzdem mit breiter Brust in das Spiel gehen, nachdem wir die Saison als beste Rückrundenmannschaft abgeschlossen haben – vielleicht ist es vom Kopf auch dafür hilfreich, dass wir nicht favorisiert sind.“

Germanias Teammanager Hassan-Sascha Turgut, selbst lange Unterschiedsspieler in Bezirks- und Landesliga, hat einige ehemalige Kollegen aus Soltau und Schneverdingen nach Walsrode lotsen können. Die Germanen stiegen letztes Jahr über die Relegation aus der Bezirksliga ab und belegten hinter ihrem damaligen Gegner FG Düshörn/Krelingen in der Kreisliga Heidekreis ohne Niederlage den zweiten Platz. Die Begegnung wird an einem neutralen Ort in Soltau ausgetragen, wohin neben den Anhängern beider Teams sicherlich auch Relegations-Finalist TuS Hermannsburg anreisen dürfte.