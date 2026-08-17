Fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen ärgern Baumberg und Sonsbeck

Für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) war es nicht der erhoffte Auftakt nach Maß in die mit Spannung erwartete neue Saison. In einem überaus intensiven und hart umkämpften Spiel musste sich die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit einem 1:1 (1:1) gegen den stark aufspielenden SV Sonsbeck begnügen. In der Anfangsphase entwickelte sich auf dem perfekt bespielbaren Rasen im Stadion Am Kielsgraben ein rasanter Schlagabtausch, allerdings ohne nennenswerte Möglichkeiten – sie wurden in den letzten Dritteln durch die stabilen Abwehrreihen verhindert.
Für reichlich Gesprächsstoff und helle Aufregung sorgte eine Szene in der 13. Minute: Dominic Miller schickte Tom Cappel – der brandgefährliche Sonsbecker Zugang wurde vor seinem Versuch von SFB-Verteidiger Sertan Yigenoglu am Rande des Erlaubten abgegrätscht und rutschte in Keeper Hannes Kramp. Der Schiedsrichter, der auch im weiteren Verlauf einige fragwürdige Entscheidungen traf, entschied auf Freistoß für die Hausherren. Kramp musste schließlich nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden – der 19-jährige Osman Calik kam zu seinem Oberliga-Debüt (16.) und rettete fünf Minuten später gegen einen gefährlichen Schuss von Shadi Ghrayeb (21.).
In der 27. Minute fand ein Freistoß von SFB-Routinier Sercan Er den links durchgestarteten Robin Hömig, dessen gefühlvollen Heber SV-Torwart Julius Paris mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. Nach der anschließenden Rechtsecke wurde Hömig elfmeterreif von den Beinen geholt – aber auch diesmal blieb der Pfiff von Schiedsrichter Adrian Fuhrmann aus (28.). El Halimi und Gäste-Coach Heinrich Losing waren sich nach spannenden 94 Minuten einig, dass für beide Seiten jeweils ein glasklarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Und in der 30. Minute wurde Baumbergs Stürmer Felix-Benedict Neuhäuser an der Mittellinie regelwidrig umgestoßen – Miller schnappte sich die Kugel und steckte auf Cappel, der im Eins-gegen-Eins-Duell die Nerven behielt und rechts unten einnetzte – 0:1 (30.).
Die Gastgeber schüttelten sich und forcierten ihre Angriffsbemühungen, die noch vor der Halbzeitpause belohnt wurden: Nach einer verunglückten Kopfballabwehr von SV-Kapitän Robin Schoofs landete der Ball bei Timo Hölscher, der per sehenswerter Volleyabnahme halbhoch rechts erfolgreich war – 1:1 (42.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Linksverteidiger Joel Daniele Aschenbroich im Sonsbecker Strafraum durch, doch seinen Schuss entschärfte Paris in sicherer Manier (45.).
Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff passte Hölscher von links scharf auf Aschenbroich, der für Ernesto Jose Carratala Jimenez auflegte – wieder war Paris Endstation (55.). Zehn Minuten danach landete das Spielgerät auf der Gegenseite nach einer Kopfball-Stafette bei Schoofs, der das SFB-Gehäuse um Haaresbreite verfehlte (65.). Als sich alle schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, verpassten die Gäste zweimal in der Nachspielzeit den „Lucky Punch“: Nach einer Linksflanke von Linus Krajic wurde der Kopfball des eingewechselten Sihun Kim von Yigenoglu im letzten Moment zur Ecke abgewehrt (90.). In der Nachspielzeit war es wieder Kim, der mit seinem Schuss den rechten Innenpfosten traf (90.+4).
„Wir haben mit einem mutigen Auftritt ein gutes Spiel gemacht. Die Sportfreunde waren wie immer schwer zu bespielen. Wir sind traurig, dass es am Ende nicht drei Punkte wurden, aber freuen uns über den einen“, fand Losing, der ein sehr intensives Spiel gesehen hatte. Für El Halimi war es ein typisches erstes Meisterschaftsspiel: „Es war eine wichtige Standortbestimmung. Wir haben einiges richtig gemacht, aber viele Dinge waren auch fehlerbehaftet. Es ist wichtig, dass wir die Lehren aus dem Spiel ziehen und wesentliche Situationen bearbeiten.“
Am Rande wurde bekannt, dass mit dem lange verletzten und wieder genesenen Torwarttalent Ben Nilson der zweite Keeper nach Jonathan Freitag die Baumberger verlässt – der 20-Jährige wechselt zum Landesligisten SSV Bergisch Born.