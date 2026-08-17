Fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen ärgern Baumberg und Sonsbeck

„Wir haben mit einem mutigen Auftritt ein gutes Spiel gemacht. Die Sportfreunde waren wie immer schwer zu bespielen. Wir sind traurig, dass es am Ende nicht drei Punkte wurden, aber freuen uns über den einen“, fand Losing, der ein sehr intensives Spiel gesehen hatte. Für El Halimi war es ein typisches erstes Meisterschaftsspiel: „Es war eine wichtige Standortbestimmung. Wir haben einiges richtig gemacht, aber viele Dinge waren auch fehlerbehaftet. Es ist wichtig, dass wir die Lehren aus dem Spiel ziehen und wesentliche Situationen bearbeiten.“

Am Rande wurde bekannt, dass mit dem lange verletzten und wieder genesenen Torwarttalent Ben Nilson der zweite Keeper nach Jonathan Freitag die Baumberger verlässt – der 20-Jährige wechselt zum Landesligisten SSV Bergisch Born.