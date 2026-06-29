„Fragwürdige Entscheidungen“ – Amateurfußball-Trainer zweifeln an Nagelsmann

Jetzt ist guter Rat teuer: Nach dem 1:2 gegen Ecuador werden die Zweifel an Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts) größer. – Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN

Selbst dem bekennenden Nagelsmann-Fan Thomas Fischer fällt es mittlerweile schwer, nicht vom Glauben an sein Idol aus Issing abzufallen. „Vielleicht sollte er sich von dem einen oder anderen Trainer mal etwas abschauen“, schlägt der ehemalige Coach des TSV Peiting seinem ebenso selbstbewussten Amtskollegen vor. Konkret meint er damit Franz Beckenbauer. Der „Kaiser“ pflegte Kritik an seiner Person oder seiner Elf charmant wegzumoderieren oder im Vorfeld bereits sämtliche Fettnäpfchen galant zu umschiffen. Nagelsmann scheint solche Probleme eher magnetisch anzuziehen. Und sind keine da, dann schafft er sich halt welche. Fischers Liste ist da ellenlang.

Der letzte Oberbayer, der als Trainer mit Deutschland Fußball-Weltmeister wurde, heißt Franz Beckenbauer und er spielte für den FC Bayern München. Der nächste Oberbayer, der versucht, es ihm gleichzutun, heißt Julian Nagelsmann und er spielte für den TSV 1860 München. Eigentlich wäre damit die Geschichte über Gegenwart und Zukunft der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 schon so gut wie zu Ende erzählt. Nur haben Nagelsmanns bajuwarische Stammesbrüder und Zunftgenossen noch ein paar Anmerkungen zum Erscheinungsbild zu machen, das die Elf des DFB und insbesondere ihr Boss vor dem Sechzehntelfinale heute Abend gegen Paraguay abgeben.

Mit Befremden hat Fischer die Aussagen und Entscheidungen des Nationalcoachs aus Issing vor und während der WM in Nordamerika verfolgt. „Es fehlt einer, der ihm mal sagt: Das machst du jetzt nicht“, wünscht sich Fischer einen Mentor, der sich um die Erziehung von Nagelsmann kümmert. Teammanager Rudi Völler wäre so jemand, aber der ist von seinem Zögling offenbar so überzeugt, dass er gar nicht sieht, was alles zu Bruch geht.

Sie beginnt beim Torwart, wo der Bundestrainer den aus der Nationalmannschaft bereits zurückgetretenen Manuel Neuer zur Nummer eins machte und den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann zur Nummer zwei degradierte. „Er ist bis jetzt nicht der große Faktor“, vermisste Fischer bisher die viel beschworene Aura des 40-jährigen Münchners. Weiter geht’s mit Joshua Kimmich, dem vom Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umgerüsteten Kapitän des Teams. „Man sieht, dass er nicht auf dem Niveau ist, um diese Position fehlerfrei zu spielen“, findet Fischer. Weitere Personalien folgen aus Platzgründen nur noch in Stichworten: Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Deniz Undav, Nick Woltemade, Leon Goretzka …

Irgendwie tut sich außer Völler das deutsche Fußballvolk momentan schwer damit, sich für die Nationalmannschaft und ihren forschen Fußballlehrer zu begeistern. „Fragwürdige Entscheidungen von Trainer Nagelsmann“, moniert Hubert Jungmann. Der Übungsleiter des FC Wildsteig/Rottenbuch zeigt sich bisher „enttäuscht von der gesamten Leistung“. Obwohl Deutschland Gruppensieger wurde, vermisst er klare Strukturen. „Ich finde es ein bisschen wild“, so Jungmann.

Auch Jürgen Staiger kann mit der WM im Allgemeinen wie mit der Vorstellung des DFB-Teams im Besonderen nicht viel anfangen. „Der Funke springt nicht über“, gibt der Coach der SG Antdorf Iffeldorf zu. Auch weil es ihm an Leidenschaft fehlt. „Es geht schon darum, dass die Spieler alles reinhauen, wenn sie ihr Land vertreten.“ Zwar hat sich Nagelsmann nach der Pleite gegen Ecuador vehement gegen diese Unterstellung gewehrt und dies als „Quatsch“ bezeichnet. Aber es fällt schwer, dies zu glauben, wenn man andere Teams, wie die Kroaten zum Beispiel, bei der Ausübung ihres Berufes beobachtet.

„Ich wünsche mir mehr Galligkeit in den Zweikämpfen“, beklagt Fabian Melzer das schüchterne Auftreten der Nagelsmänner. Da kommt beim Trainer des TSV Schongau schon Wehmut nach den alten Abwehrrecken Jürgen Kohler und Klaus Augenthaler auf, die zwar nicht besonders filigran, aber auch keine Kinder vor Traurigkeit waren.

Kurz gesagt: Da läuft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so manches nur noch auf eine einzige Möglichkeit hinaus. „Wenn das Ergebnis nach der WM nicht stimmt, glaube ich nicht, dass Julian Nagelsmann länger Bundestrainer bleibt“, mutmaßt Gerhard Bertl. Der Coach der SG Hungerbach ist mit seiner Prognose nicht allein. Niemand erwartet, dass Nagelsmanns vollmundige Ankündigung „Wir wollen Weltmeister werden“ der Konfrontation mit der Wirklichkeit gewachsen ist. „Es zählt jetzt gegen Paraguay.“ Bertl erwartet, dass die Mannschaft ihren lädierten Ruf aufpoliert, eine Turniermannschaft zu sein.

Bei einem Sieg kommt es anschließend mit hoher Wahrscheinlichkeit im Achtelfinale zu einem Aufeinandertreffen mit den furiosen Franzosen. Kylian Mbappé und Co. sind mit ihrer Explosivität dann bei einem möglichen Aufeinandertreffen aber haushoher Favorit. „Ich habe da nur wenig Hoffnung“, macht sich Hubert Jungmann nichts vor. Am kommenden Samstag, 4. Juli, soll das Duell gegen die Deutschen für die Équipe Tricolore nur der Aperitif zum Titelgewinn sein.

Nur was passiert dann? Reagieren die Verantwortlichen trotz aller Probleme und Schwächen typisch deutsch mit einem trotzigen Weiter so? „Es fehlt beim DFB der Plan, dass man einen Trainer mit Erfahrung holt“, spricht Thomas Fischer von Konzeptlosigkeit in der Führung. Eine Option wäre für ihn Jürgen Klopp, vormals Trainer in Dortmund und Liverpool, jetzt TV-Experte und Global Head of Soccer bei Red Bull. Ob er es machen würde? „Da müsste man ihm freie Hand geben“, sinniert Fischer. So groß ist die Not dann aber doch noch nicht. Man überstand dieses Mal wenigstens die Vorrunde. Das hätten sie Franz Beckenbauer einmal sagen sollen.