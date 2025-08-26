Fragwürdige Aufstellungen, Mode-Eskapaden und Blitz-Trainerwechsel

Zeigt bei Zürich City nun die Richtung an: Jürgen Seeberger. – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmo

Im Zürcher Regionalfussball geht bereits bunt los. Im Mittelpunkt dieser ungewöhnlichen Geschichten einmal mehr - YF Juventus und der Zürich City SC.

YF Juventus II mit Erstliga-Team in der 2. Liga. Regelkonform, jedoch in einer sportlich eher fragwürdigen Formation – so präsentierte sich die zweite Mannschaft von YF Juventus zum Auftakt der Meisterschaft in der Zweitliga-Gruppe 1 gegen Red Star II. Mit einem 2:0-Erfolg setzte sich das Juchhof-Team durch, was bei einem Blick auf die Aufstellung nicht wirklich überraschend war. Die Tore erzielten Alessandro Casciato und Seydou Kiendrebeogo – zwei arrivierte Erstliga-Spieler, die für die Gastgeber ins Netz trafen. Sie waren jedoch längst nicht die einzigen aus diesem Kaliber. Nahezu die gesamte Startaufstellung bestand aus Spielern des "Eins"-Kaders, und auch auf der Bank fanden sich lediglich einige wenige Nachwuchsspieler, die mehr zum Auffüllen der Reservebank dienten. Dass die Mannschaft in dieser Form auflief, war kaum ein Zufall. Die Sommervorbereitung von YF II umfasste insgesamt sieben geplante Partien – von denen keine einzige stattfand. Daher stellt sich durchaus die Frage, ob YF II die gesamte Vorrunde mit Spielern aus dem hochkarätigen und üppigen "Eins"-Kader bestreiten wird. Der nächste Hinweis darauf folgt bereits am kommenden Sonntag, wenn YF II beim Ligakrösus Oetwil-Geroldswil zu Gast ist. Mehr zum Spieltag der Zweitliga-Gruppe 1