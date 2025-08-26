Fragwürdige Aufstellungen, Mode-Eskapaden und Blitz-Trainerwechsel

Im Zürcher Regionalfussball geht bereits bunt los. Im Mittelpunkt dieser ungewöhnlichen Geschichten einmal mehr - YF Juventus und der Zürich City SC.
YF Juventus II mit Erstliga-Team in der 2. Liga. Regelkonform, jedoch in einer sportlich eher fragwürdigen Formation – so präsentierte sich die zweite Mannschaft von YF Juventus zum Auftakt der Meisterschaft in der Zweitliga-Gruppe 1 gegen Red Star II. Mit einem 2:0-Erfolg setzte sich das Juchhof-Team durch, was bei einem Blick auf die Aufstellung nicht wirklich überraschend war. Die Tore erzielten Alessandro Casciato und Seydou Kiendrebeogo – zwei arrivierte Erstliga-Spieler, die für die Gastgeber ins Netz trafen. Sie waren jedoch längst nicht die einzigen aus diesem Kaliber. Nahezu die gesamte Startaufstellung bestand aus Spielern des "Eins"-Kaders, und auch auf der Bank fanden sich lediglich einige wenige Nachwuchsspieler, die mehr zum Auffüllen der Reservebank dienten. Dass die Mannschaft in dieser Form auflief, war kaum ein Zufall. Die Sommervorbereitung von YF II umfasste insgesamt sieben geplante Partien – von denen keine einzige stattfand. Daher stellt sich durchaus die Frage, ob YF II die gesamte Vorrunde mit Spielern aus dem hochkarätigen und üppigen "Eins"-Kader bestreiten wird. Der nächste Hinweis darauf folgt bereits am kommenden Sonntag, wenn YF II beim Ligakrösus Oetwil-Geroldswil zu Gast ist.
YF Juventus aka Barçelona macht Halt im Kanton Aargau. Neben sportlichen Erfolgen schafft es YF Juventus auch mit einem eher kuriosen Modeauftritt in die nationalen Schlagzeilen: Die Spieler liefen beim 2:1-Erfolg gegen Baden in Barcelona-Trikots auf, auf denen das YF-Logo aufgedruckt war. Auf Nachfrage erklärte "Eins"-Assistenztrainer Sebastian Bauert im Gespräch mit dem "Blick": "Mein Vater findet die Trikots sehr schön." Es ist bekannt, dass Piero Bauert ein grosser Anhänger des katalanischen Klubs ist (mehr dazu auch in unserer Podcast-Folge mit dem YF-Boss) und sich auch im Alltag oft in Barça-Kleidung zeigt.
Mehr zum Spieltag in der 1. Liga
Zürich City und das Trainerkarussell. Und dann gibt es noch die Geschichte rund um Ergün Dogru, den erst im Juli verpflichteten Trainer bei Zürich City. Es sind nun sieben Wochen vergangen, seit sein Engagement offiziell bekanntgegeben wurde – und schon nach dem ersten, verlorenen Spiel war er wieder Geschichte. Stolz stellte der Verein Jürgen Seeberger als neuen Cheftrainer in einer Mitteilung vor, inklusive seiner Erfolge und bisherigen Stationen. Dogru hingegen wird in dieser Vorstellung nicht einmal erwähnt. Dieser schnelle Wechsel gibt erneut Anlass zur Frage, weshalb Dogrus Wirken wiederholt so schnell endete. Schon seine Amtszeit bei Zweitligist Phönix Seen, direkt vor der letzten Rückrunde, war nur von kurzer Dauer. Auf der anderen Seite bestätigte sich bei Zürich City erneut die Regel, dass Trainer wenig Haltbarkeit haben. Meist ist spätestens nach einer halben Saison wieder Schluss. Es bleibt also abzuwarten, wie lange sich Seeberger bei Zürich City behaupten kann.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich