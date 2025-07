Fragen und Antworten zur 1860–Mitgliederversammlung: Wie heiß wird es dieses Mal?

München – Vorher Britpop, danach Latino-HipHop. Am Montag stand Morrissey, der frühere Smiths-Sänger, in der Zenith-Halle auf der Bühne, in wenigen Tagen übernimmt Cypress Hill. Dazwischen: der TSV 1860, der leichtfüßig wie Easy Listening wirken kann, aber auch schwerfällig wie Heavy Metal.

Was für einen Auftritt wird es diesmal geben – von Noch-Präsident Robert Reisinger, vom künftigen Frontmann Gernot Mang und von der anwesenden 1860-Basis? Wie üblich beginnt die Mitgliederversammlung um 10 Uhr. Wie immer wittern Foodtrucks und Eisverkäufer das Geschäft ihres Lebens. Vielleicht bleibt das große Spektakel diesmal aber aus – und alle Tagesordnungspunkte werden ohne Streit abgearbeitet. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist gering, denn dann wären es nicht die Löwen... Trotzdem: Aktuell scheint die sportliche Euphorie tatsächlich den politischen Selbstzerfleischungstrieb zu überdecken. Wir zeigen, was am Sonntag auf der Tagesordnung steht – und wo es hitzig werden könnte.