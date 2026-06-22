Fragen & Antworten: So laufen die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga ab

In der Saison 2024/25 hatten sich der SSV 80 Gardelegen und der CFC Germania 03 noch in der Verbandsliga begegnet. In dieser Woche kommt es zum schnellen Wiedersehen der beiden Vorjahres-Absteiger. Im direkten Duell spielen sie einen Verbandsliga-Rückkehrer aus. Vor den Aufstiegsspielen beantworten wir die wichtigsten Fragen.
Der SSV 80 Gardelegen als Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord und der CFC Germania 03 als Vertreter der LOTTO-Landesliga Süd nehmen an den Aufstiegsspielen zu Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse teil. Zu jener Relegation kommt es erst deshalb, weil kein Oberligist aus Sachsen-Anhalt in die Verbandsliga abgestiegen war. Den verbliebenen "freien Startplatz" spielen nun die beiden Landesliga-Zweiten untereinander aus.
Schon am Mittwochabend um 19 Uhr kommt es zum Hinspiel - dann haben die Westaltmärker auf der Rieselwiese zunächst den Heimvorteil. 115 Kilometer reisen die Gäste aus Köthen an. Am Sonnabend um 15 Uhr lädt der CFC zum Rückspiel ins Stadion an der Rüsternbreite. Wenn das Torverhältnis nach beiden Duellen ausgeglichen sein sollte, geht es in die Verlängerung und gegebenenfalls bis in das Elfmeterschießen.
In den Spielzeiten 2022/23 und 24/25 trafen beide Teams insgesamt viermal in der Verbandsliga aufeinander. Keine dieser Partien konnte der CFC Germania für sich entscheiden. Drei Siege für den SSV 80 Gardelegen und ein 1:1-Unentschieden stehen bisher zu Buche. Das letzte Duell im Mai 2025 gewannen die Gardelegener mit 5:1. Zwei Wochen später mussten sie dennoch - so wie die Köthener - den Gang in die Landesliga antreten.
Aufstiegsspiele zur Verbandsliga in Sachsen-Anhalt waren in der jüngeren Vergangenheit eine Seltenheit. Zum bis dato letzten Mal trat dieser Fall in der Saison 2016/17 ein. Damals gewann der SV Eintracht Elster aus der Landesliga Süd beide Duelle gegen den SV Irxleben (2:1, 5:2) und sicherte sich so den Aufstieg. Auch im Jahr zuvor setzte sich mit dem SV Blau-Weiß Zorbau der Süd-Vertreter durch (5:0 und 4:0 gegen Germania Olvenstedt). Ein gutes Omen für den CFC Germania?