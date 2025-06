Fragen & Antworten rund um die KFC-Entscheidung - Vorstand wehrt sich

Seit Freitagabend ist klar: Die mittelfristige Zukunft des KFC Uerdingen ist gesichert, der Verein wird in der kommenden Saison in der Oberliga antreten. Denn Insolvenzverwalter Thomas Ellrich hat eine Entscheidung getroffen: Das von den „Freunden und Förderern des KFC Uerdingen“ (FuF) eingereichte Fortführungskonzept soll die Grundlage für die Rettung des Vereins werden.

Was ist der Stand der Dinge? Das Konzeptpapier des bisherigen KFC-Vorstands, das in voller Länge auf der Vereinshomepage zur Verfügung gestellt worden war, hatte also das Nachsehen. Dadurch hat das Trio um den Vorsitzenden Thomas Platzer nun wohl keine Gestaltungsmöglichkeit mehr, wird aber offenbar noch im Amt bleiben. Wer das Führungsgremium abberufen kann – ob Gläubiger- oder Mitgliederversammlung, ist aktuell umstritten.

Wie begründet der Insolvenzverwalter seine Entscheidung? Maßgeblich sei die gesicherte Finanzierbarkeit des FuF-Konzepts gewesen. Im Gegensatz zum Konzept des KFC-Vorstands, das lediglich über Finanzierungszusagen verfügt habe, hätten die FuF dem Insolvenzverwalter bereits die erforderlichen Sponsorenmittel für den Oberliga-Spielbetrieb für die kommende Saison überwiesen. Dazu würde auch der Beitrag zur Umsetzung des avisierten Insolvenzplans zählen. Dieser Schritt sei ein ganz entscheidender Punkt gewesen, da nun bereits im Juni vorbereitende Schritte zur Umsetzung des Konzepts vorgenommen werden können. Der KFC-Vorstand hätte benötigte Mittel laut Ellrich erst im Juli bereitstellen können.

Was sagt der Insolvenzverwalter Thomas Ellrich? „Meine Entscheidung orientiert sich ausschließlich an der Verantwortung gegenüber den Gläubigern und dem langfristigen Interesse des Vereins. Eine zuverlässige Finanzierungsbasis ist die Grundvoraussetzung für jede tragfähige Fortführungslösung im Sinne der Beteiligten des Insolvenzverfahrens – und diese ist beim Konzept der ,Freunde und Förderer‘ gegeben.“ Jetzt muss die Gläubigerversammlung das nur noch genau so sehen.

Was sagen die Freunde und Förderer? „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und brennen darauf, nun auch in offizieller Funktion für unseren Herzensverein tätig werden zu können“, sagt Norbert Philipp. Er ist im Team als designierter Vorsitzender vorgesehen. „Wir gehen mit großer Demut an die Sache heran“, ergänzt Jörg Wieczorek, der als Initiator der „Freunde und Förderer“ gilt. Er wolle allen die Hand reichen. „In den vergangenen Monaten haben sich viele Gräben aufgetan, die wir nun schließen wollen. Es geht nur zusammen.“

KFC-Vorstand wehrt sich

Was sagt der KFC-Vorstand? Das Führungstrio hat sich am Mittag in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. In ihrem Statement beteuert der Vorstand, dass alle vom Insolvenzverwalter genannten Parameter erfüllt worden seien. Allerdings habe es bei einem Treffen unter der Woche keinen Hinweis darauf gegeben, „dass die Sicherheitsleistung ab dem Juni bereitstehen muss“, zumal es sich um „unwiderrufliche Sponsorenverträge, die wie gefordert, die Finanzierung unseres Konzeptes sicherstellen“, handele. Daher werde man am Montag die Erhöhung der Insolvenzquote von 125.000 auf 300.000 Euro bereitstellen. „Zudem stellen unsere Unterstützer eine sofortige Anschubfinanzierung für unser Fortführungskonzept in Höhe von 450.000, 500.000 Euro unserem Verein als Schenkung zur Verfügung“, heißt es in der Stellungnahme. Die vom Verwaltungsrat ergangene Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung erachte man darüber hinaus als rechtswidrig – auch, da bei einer ersten Prüfung der eingereichten Unterlagen festgestellt worden sei, dass Unterschriften von Personen eingereicht worden sein sollen, die keine Mitglieder seien.

Der Vorstand des KFC Uerdingen hatte sich mit einem 111-seitigen Konzept an die Öffentlichkeit gewendet.

Stadt Krefeld pro FuF

Was sagt die Stadt Krefeld? Sie begrüßt die nun getroffene Entscheidung zugunsten des FuF-Konzepts. „Wir unterstützen die Entscheidung des Insolvenzverwalters und freuen uns, dass es jetzt eine Perspektive für den KFC Uerdingen inklusive der für den Verein wichtigen Jugendarbeit gibt“, sagt Markus Schön, Stadtdirektor und Sportdezernent der Stadt.

Was sagen die Initiatoren des Mitgliederbegehrens? Die drei KFC-Mitglieder Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll hatten in den vergangenen Wochen viele Hebel in Bewegung gesetzt, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erwirken. Daher sagt Christoph Epping: „Wir können die Vorgehensweise des Insolvenzverwalters sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig bedauern wird, dass er diese Entscheidung ohne eine vorherige Mitgliederversammlung treffen musste. Die Verantwortung hierfür liegt allerdings nicht beim Insolvenzverwalter, sondern alleine beim derzeitigen Vorstand, der es seit vielen Wochen pflichtwidrig versäumt hatte, rechtzeitig einzuladen.“

Wie geht es sportlich weiter? Zumindest die Liga, in der der KFC, antreten wird, ist schon einmal klar. In der kommenden Saison wird es in der Oberliga Niederrhein wieder gegen Teams wie den SV Sonsbeck, 1. FC Kleve oder auch FC Monheim gehen.

Mit welchem Kader man diese Aufgabe angeht, ist derweil zumindest offiziell aber noch offen. Doch hinter den Kulissen wurde von beiden Lagern bereits seit Wochen an der Zusammenstellung einerMannschaft gearbeitet. So teilte der KFC-Vorstand zuletzt mit, dass man bereits einen Schattenkader erstellt habe und auch in Gesprächen mit einem Trainerteam weit fortgeschritten gewesen sei. Und auch die FuF haben offenbar entsprechende Vorbereitungen getroffen. Auf einer eigens eingerichteten Homepage (www.blaurote-kicker.de) will die Gruppierung in den kommenden Tagen damit beginnen, die künftigen KFC-Spieler vorzustellen.

Und auch ein Kandidat für den Trainerposten wird bereits heiß gehandelt. Laut „Reviersport“ wird angeblich Julian Stöhr, der aktuelle Coach des künftigen Oberliga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen, künftig in der Grotenburg an der Seitenlinie stehen - mehr dazu an dieser Stelle.