 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Fragen über Fragen in der Fußball-Kreisoberliga West

Teaser KOL WEST: +++ Wie präsentiert sich Bicken, greift Burg II oben noch an und bleibt Frohnhausen auf Kurs? Zudem steht das Kellerduell Seelbach/Scheld gegen Allendorf an +++

von Redaktion · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser
Symbolfoto. © Christian Pomoja
Symbolfoto. © Christian Pomoja

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Dillenburg. Viele Fragen stellen sich vor dem 21. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West: Wie präsentiert sich der TSV Bicken nach der Unruhe zuletzt? Kann der SSC Burg II vielleicht noch oben angreifen? Setzt der SSV Sechshelden seinen Höhenflug fort? Und bleibt der formstarke SSV Frohnhausen im nächsten Verfolgerduell auf Aufstiegskurs? Und dann gibt es noch das Kellerduell zwischen der SG Seelbach/Scheld und dem SSV Allendorf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.