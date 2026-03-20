Fragen über Fragen in der Fußball-Kreisoberliga West

Symbolfoto. © Christian Pomoja

Dillenburg. Viele Fragen stellen sich vor dem 21. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West: Wie präsentiert sich der TSV Bicken nach der Unruhe zuletzt? Kann der SSC Burg II vielleicht noch oben angreifen? Setzt der SSV Sechshelden seinen Höhenflug fort? Und bleibt der formstarke SSV Frohnhausen im nächsten Verfolgerduell auf Aufstiegskurs? Und dann gibt es noch das Kellerduell zwischen der SG Seelbach/Scheld und dem SSV Allendorf.