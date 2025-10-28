Frage der Woche: Warum durfte Dardari trotz Platzverweis spielen?

Es war eine Schlüsselszene am Freitagabend in der Partie zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FC Augsburg II. Kurz vor der Pause wird Aiman Dardari auf die Reise geschickt, steht aber im Abseits, der Piff ertönt. Dardari ist noch in der Bewegung und chipt den Ball leicht über Keeper Henry Höcker hinweg. Weil er schon gelbverwarnt ist, zückt Schiedsrichter Leonhard Burghartswieser Gelb-Rot. Klar, Dardari muss da wegbleiben, vor allem vor dem Hintergrund, dass er schon die gelbe Karte gesehen hat. Allerdings schon auch eine sehr harte Entscheidung. In Überzahl gewann Bayreuth die Partie mit 1:0.

Was dann am nächsten Tag den aufmerksamen Fußballfan stutzig machte: Keine 24 Stunden nach dem Platzverweis in Bayreuth stand Aiman Dardari, der zuletzt mit der luxemburgischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Deutschland ran durfte, im Kader der Profis des FC Augsburg für das Heimspiel gegen RB Leipzig. Und mehr noch: In der 77. Minute wurde er für Alexis Claude-Maurice eingewechselt. In der Regionalliga gesperrt, in der Bundesliga nicht? Wie passt das zusammen, liegt gar ein Regelverstoß vor? Nein! FuPa hat beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) mal nachgefragt, was es damit auf sich hat.

"Das ist schon alles korrekt so. Aiman Dardari hat die gelb-rote Karte in Bayreuth gesehen und ist damit in der Regionalliga Bayern für ein Spiel gesperrt. Die Strafe betrifft aber nur die Regionalliga, der Wettbewerb in der Bundesliga ist davon nicht betroffen", erklärt BFV-Pressesprecher und stellvertretender Geschäftsführer Fabian Frühwirth. Wieder anders sähe der Fall aus, wenn ein Spieler glatt Rot sieht. "Dann wäre der Spieler automatisch für alle Spiele gesperrt, bis das zuständige Sportgericht ein Urteil gefällt hat. In der Regionalliga Bayern müssen wir unterscheiden: Handelt es sich um einen Profi, also um einen Lizenzspieler, dann wird der Fall ans DFB-Sportgericht abgegeben. Handelt es sich um einen Spieler mit Amateurstatus, dann ist unser Sportgericht Bayern zuständig", so Frühwirth.