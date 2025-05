Die Gäste aus Großenkneten wurden ihrer Favoritenrolle schnell gerecht und führten nach 24 Minuten bereits mit 3:0. Ohmstede gab sich nicht auf, konnte am Ende aber nur am Ergebnis feilen. Letztendlich wurde es für den bereits abgestiegenen 1. FC Ohmstede die 19. Saisonniederlage.

Mit dieser Partie hätte vor dem Spieltag vermutlich keiner gerechnet – im letzten Heimspiel des TuS Obenstrohe wurden den Zuschauern ein wahres Spektakel geboten, in dem sich beide Mannschaften zu keiner Sekunde etwas schenkten. Am Ende siegten die Gäste aus Rastede furios mit 5:4 und feiern einen letzten Auswärtssieg der ganz besonderen Sorte.

Es war davon zu ausgehen, dass des für Bümmerstede ein ganz schweres letztes Heimspiel werden wird und so kam es auch – jeweils sechs Tore in der ersten so wie in der zweiten Halbzeit machten die Partie zu einer sehr einseitigen Angelegenheit. WSC FRISIA schoss sich regelrecht warm für das große Finale am kommenden Wochenende, in der es darum geht, den SV Brake doch noch vom Thron zu stoßen.