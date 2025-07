Frage an den NOFV: Startet Viktoria in der Oberliga?

Hoffnung gibt es – zumindest aus Sicht des Verbandes. NOFV-Geschäftsführer Dahlitz betont gegenüber FuPa Berlin, man befinde sich im „laufenden Austausch“ mit den Verantwortlichen der Himmelblauen und sehe „positive Anzeichen“. Das bestätigt zwar, dass die Gespräche nicht abgerissen sind – aber nicht, dass der Klub wirklich handlungsfähig ist.

Was passiert, wenn das Insolvenzverfahren tatsächlich eröffnet wird? Nach geltender Regelung droht der GmbH bei laufendem Betrieb in der Folgesaison ein Neun-Punkte-Abzug – es sei denn, der Verein steigt ab, was Viktoria nach der Regionalliga-Saison 2024 bereits getan hat. In diesem Fall entfällt die Strafe. Der Weg in die Oberliga wäre also formal frei, doch die Frage bleibt: Wer tritt an – die GmbH oder der e.V.? Und: Wer stellt eine wettbewerbsfähige Mannschaft? FuPa Berlin berichtete

Auf dem Transfermarkt herrscht Stillstand, viele Leistungsträger habe den Verein verlassen.

Die Zeit läuft. In wenigen Wochen beginnt die Saison 2025/26. Der NOFV hat Viktoria Berlin eingeplant – doch wie lange noch?