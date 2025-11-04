Foulspiel eskaliert: Spielabbruch in der E-Jugend

Man kann es sich kaum vorstellen, aber das Sportgericht Enz/Murr musste sich in einer Kammersitzung tatsächlich mit einem Spielabbruch in der E-Jugend beschäftigen.

In der Partie zwischen der SGM Hirschlanden-Schöckingen/Heimerdingen II und dem TSV Münchingen am 25.10.2025 herrschte Uneinigkeit über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Während die Gäste ein Foul sahen, waren die Heimmannschaft und der Vereinsschiedsrichter der Meinung, dass kein Foul vorlag. Dies ist keine E-Jugend spezifische Erscheinung, sondern gilt für alle Altersklassen.

In einer solcher Situation betrat schließlich ein Betreuer der Gäste das Spielfeld, ging in aggressiver Weise auf den vermeintlichen „Übeltäter“ zu und forderte ihn auf, entweder fair zu spielen oder das Spielfeld zu verlassen.

Daraufhin betrat auch der Trainer der Heimmannschaft das Spielfeld. Ab diesem Punkt gehen die Stellungnahmen der Vereine weit auseinander. Dass es zu einem Zwischenfall kam, wird jedoch von keiner Seite bestritten – jeder schiebt allerdings dem jeweils anderen die Schuld zu.

Letztlich entschied das Heimteam, das Spiel nicht fortzusetzen, und es kam zum Spielabbruch.

Das Sportgericht Enz/Murr hat, nach Sichtung und Bewertung der unterschiedelich Stellungnahmen, entschieden, das Spiel für beide Mannschaften mit 0 Punkten und 0:3 Toren als verloren zu werten. Die SGM erhielt zusätzlich noch eine Geldstrafe.

Es ist die E-Jugend – kaum vorstellbar, dass hier ein Spieler einen anderen absichtlich verletzen möchte. Außerdem ist nicht jeder Kontakt automatisch ein Foulspiel.

An dieser Stelle muss man an die Besonnenheit der Trainer und deren Verantwortung gegenüber den Kindern appellieren – leider war das bei diesem Spiel offenbar nicht der Fall.

Es ist sehr schade, dass wir uns bereits bei E-Jugend-Spielen mit Spielabbrüchen beschäftigen müssen."