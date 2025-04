Foulelfmeter entscheidet hart umkämpfte Begegnung

Das Vorspiel war bereits mit einem 3:1 Auswärtssieg eine recht klare Angelegenheit für den FCÖ2 gewesen. Diese Scharte wollte der TSV Wiesental unbedingt auswetzen.

So übernahm das Team um Spielertrainer Tim Ronecker von der ersten Minute an die Initiative und drängte den Gastgeber während der ersten 45 Minuten ständig in die Defensive.

Die Ballbesitzphasen lagen eindeutig beim TSV Wiesental. Kaum hatten die Östringer das Spielgerät unter Kontrolle, war es wieder weg. Aufgrund ihrer spielerischen Überlegenheit bis zur Pause hätten die Gäste in Führung gehen müssen. Dieses Übergewicht war zum Teil auch dem Wind geschuldet.

Doch dagegen stemmten sich die Hausherren mit aller Macht, indem sie jede vielversprechende Chance durch aufopferungsvolle Abwehrarbeit verhinderten.

Nach dem Seitenwechsel war der Wind auf Seiten des Gastgebers. Während der ersten zehn Anfangsminuten erarbeiteten sich die Blauweißen einige vielversprechende Situationen, die nicht konsequent zu Ende geführt wurden.

Je mehr sich die Begegnung dem Ende zu neigte, desto mehr neutralisierten sich beide Mannschaften.

Indes, es kam zu einem alles in allem glücklichen Ende für das Team der Zwillingskapitäne Thore und Thasso Jung, die ihren 36. Geburtstag feierten:



Der wenige Minuten vor Ende der Partie eingewechselte Avid Becker lief bei seiner ersten Aktion einen Abwehrspieler an und blockierte dessen Weitergabe. Den so gewonnenen Ball nahm Tim Koch auf und eilte in Richtung TSV-Gehäuse. Im Strafraum wurde er regelwidrig vom Ball getrennt, so dass der gut leitende Schiedsrichter Christian Krapf auf Strafstoß entscheiden musste.

Philipp Leimenstoll verwandelte sicher zum nicht mehr erwarteten 1:0 Heimerfolg. Ein Unentschieden wäre bei der Rückbetrachtung beider Halbzeiten eher gerecht gewesen.

Unglücklicherweise verletzte sich Spielertrainer Antonio Sallustio schwer, sodass wir ihm an dieser Stelle baldige Genesung wünschen.

(R.J./E.O.)