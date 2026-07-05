 2026-07-03T10:03:46.518Z

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Fotos: Das sind Südbadens Fußballmeister und Aufsteiger

Von der Oberliga bis zur Kreisliga A: der Jubel in Südbaden kennt keine Grenzen.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Oberliga wir kommen: Der FC Teningen wurde Meister in der Verbandsliga Südbaden. 75 Punkte aus 30 Spielen – der FC Teningen dominierte die höchste Spielklasse Südbadens.
Oberliga wir kommen: Der FC Teningen wurde Meister in der Verbandsliga Südbaden. 75 Punkte aus 30 Spielen – der FC Teningen dominierte die höchste Spielklasse Südbadens. – Foto: Sebastian Barthmes

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Freudensprünge, Champagnerduschen, lachende Gesichter: Was gibt es Schöneres als ein Aufstieg im Regionalfußball? Von der Oberliga bis zur Kreisliga A: der Jubel in Südbaden kennt keine Grenzen. Zur Bildergalerie.