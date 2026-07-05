Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fotos: Das sind Südbadens Fußballmeister und Aufsteiger
Von der Oberliga bis zur Kreisliga A: der Jubel in Südbaden kennt keine Grenzen.
Freudensprünge, Champagnerduschen, lachende Gesichter: Was gibt es Schöneres als ein Aufstieg im Regionalfußball? Von der Oberliga bis zur Kreisliga A: der Jubel in Südbaden kennt keine Grenzen. Zur Bildergalerie.
Freudensprünge, Champagnerduschen, lachende Gesichter: Was gibt es Schöneres als ein Aufstieg im Regionalfußball? Von der Oberliga bis zur Kreisliga A: der Jubel in Südbaden kennt keine Grenzen. Zur Bildergalerie.