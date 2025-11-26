Fotograf und Bratwursttester

Rolf Schmietow ist der Nächste in unserer Rubrik „Drei Fragen an …“ – Foto: Privat

Rolf Schmietow ist nicht nur ein Fußballfan der VSV Hedendorf/Neukloster, sondern auch ein begehrter Fotograf über die Landkreisgrenzen hinaus. Er kommt viel herum und weiß, wo es die besten Brat- oder Currywürste gibt.

Auch du gehörst zu den bekanntesten Fotografen im Landkreis. Wie ist das, wenn man auf die Sportanlagen kommt? Kannst du noch irgendwo unerkannt zuschauen? Mit einem großen Teleobjektiv auf der Kamera fällt man schnell auf. Das führt dazu, dass ich immer freundlich begrüßt werde, da sowohl Spieler als auch Fans sich gerne die Spielaufnahmen in den Sozialen Medien (FuPa) oder im TAGEBLATT später ansehen. Gelegentlich schaue ich mir ein Spiel aufgrund der Wetter- oder Lichtverhältnisse ohne Kamera an, doch eine gewisse Bekanntheit habe ich schon erlangt, da ich seit 14 Jahren Spiele mit der Kamera begleite.

Gibt es Sportplätze im Landkreis, die du noch nie betreten hast? Wo gibt es die besten Bratwürste? Als ehemaliger aktiver Fußballer kenne ich jeden Platz im Landkreis. Einige, insbesondere im Kehdinger Land, habe ich jedoch noch nicht mit der Kamera besucht, da ich auch noch in anderen Landkreisen mit der Kamera unterwegs bin.

Ich bin ein großer Fan von Bratwurstständen, und auf dem Estorfer Sportplatz ist es fast unmöglich, an dem Stand vorbeizugehen, ohne sich eine Bratwurst zu gönnen. Auch in Apensen verlasse ich den Platz selten, ohne eine Wurst im Brötchen gegessen zu haben. Mein Topfavorit ist aber die Currywurst „Spezial“ von Steffi im VSV-Treff in Hedendorf, der auch mein Heimatverein ist.