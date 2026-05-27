Fotofinish um Platz 3

Torjäger Rick Wulle (re.) von der SpVgg Neckarsteinach war nicht zu bremsen. – Foto: Basti Zeltwanger

Wenn der beste Stürmer einer Mannschaft mehr Tore hat als die Mannschaft mit den zweitmeisten Toren, ist die Meisterfrage schnell geklärt. Für die SpVgg Neckarsteinach war die B-Klasse nur eine Durchgangsstation. Gemeinsam mit dem FC Rot II wird man ins Oberhaus aufsteigen. Kurios: Hätte Torjäger Rick Wulle am vierten Spieltag aufgehört zu spielen, hätte er dennoch die Torjägerkanone geholt.

Spannung bringt das Rennen um Platz drei. In der Pole Position befindet sich zwei Spieltage vor Schluss die FG Rohrbach (Redaktionsschluss Montag), nur einen Punkt dahinter klebt der FV Nußloch II aber eng dran. Das Restprogramm erscheint für den FVN etwas leichter. Schließlich müssen die Heidelberger am letzten Spieltag zum Vizemeister nach Rot. Ein wahres Fotofinish deutet sich an! Hirschhorn, Moosbrunn oder auch der FC Sandhausen waren weiter oben.

Das Mittelfeld der Tabelle wird von den üblichen Verdächtigen bevölkert. Hirschhorn, Moosbrunn, Mühlhausen III oder Dossenheim II gehören zum Inventar der Liga.

Kurios bleibt es beim TSV Handschuhsheim. Die Löwen landeten zum vierten Mal in Folge unter den ersten fünf. Allerdings ohne dabei auch nur einmal auf einen Aufstiegsrang zu rutschen. Nur 2023/24 schafften sie Platz 3. Aber in dem Jahr stiegen nur zwei auf.



