Fotofinish: OVI-Teunz und Diendorf/Nabburg lösen Endrundenticket

Rund 300 Zuschauer in Wernberg erlebten einen spannenden Turniertag. Erst ganz zum Schluss fiel die Entscheidung über die vordersten Platzierungen. OVI-Teunz – Trainer Christian Zechmann hütete das Tor – und Diendorf/Nabburg kamen punktgleich mit der SG FC Wernberg II/Weihern-Stein ins Ziel. Das Trio brachte es auf jeweils 13 Zähler. Die heimische Spielgemeinschaft wurde auf unglückliche Art und Weise nur Dritter und schied aus. Denn in der Sondertabelle dieser drei Teams zogen die Wernberger den Kürzeren (1:1 gegen OVI-Teunz, 1:2-Niederlage gegen Diendorf/Nabburg). Für die beiden anderen Mannschaften dagegen geht es am 11. Januar zum Kreisfinale nach Roding.



Hallenexperte SpVgg Pfreimd erwischte mit drei Zu-Null-Siegen einen Start nach Maß. In der zweiten Turnierhälfte leistete sich das Hartlich-Gefolge dann jedoch Niederlagen gegen Diendorf/Nabburg und Wernberg/Weihern, weshalb es am Ende nur zum vierten Platz reichte. Dies dürfte der amtierende Bezirksmeister jedoch verschmerzen können, da er ohnehin – ebenso wie Ausrichter TB 03 Roding – für die Endrunde gesetzt ist.



Hinter diesen vier Mannschaften klaffte eine große Lücke. Keine Chance auf ein Weiterkommen hatten die abgeschlagenen SG Fischbach/Steinberg (vier Punkte), SpVgg Eschlkam und FC Vatanspor Schwandorf (jeweils drei). Noch im alten Jahr hatten sich der SV Schwarzhofen und der 1. FC Neunburg vorm Wald fürs Kreisfinale qualifiziert. Am kommenden Dienstag wird in Roding die letzte Vorrundengruppe ausgespielt. Hier kämpfen erneut sieben Teams um die letzten zwei Startplätze.





Der Endstand in Wernberg:

1. FC OVI-Teunz (13 Punkte)

2. SG Diendorf/Nabburg (13)

3. SG FC Wernberg II/Weihern-Stein (13)

4. SpVgg Pfreimd (12)

5. SG Fischbach/Steinberg (4)

6. SpVgg Eschlkam (3)

7. FC Vatanspor Schwandorf (3)





