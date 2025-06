Fotofinish in der Verbandsliga: Entscheidung in der Nachspielzeit

Fotofinish in der Verbandsliga! Auf dem letzten Drücker sicherte sich der 1. FC Lok Stendal am Sonnabend noch die Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt und den Aufstieg in die Oberliga. Der SSC Weißenfels muss sich - wie schon in den vergangenen beiden Jahren - mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen.