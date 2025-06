Fotofinish in der B-Klasse 3: SV Gelting luchst dem 1. FC Weidach den Titel ab

Am letzten Spieltag konnte der SV Gelting mit seinem Sieg gegen FF Geretsried II im Meisterschaftsrennen noch am patzenden 1. FC Weidach vorbeiziehen.

Spannender geht es kaum noch. Die ganze Saison über lagen die Geltinger Fußballer in der B-Klasse 3 auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem 1. FC Weidach. Trotz des besseren direkten Vergleichs mit dem alten Rivalen waren die Hoffnungen auf die Meisterschaft im Lager des SV Gelting nur noch gering – obwohl der Abstand auf Weidach nur drei Punkte betrug. Am letzten Spieltag musste also die Entscheidung fallen.