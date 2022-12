Foto-Puzzle 3/2022: Wen suchen wir? Seit dem 1. Dezember läuft auch bei FuPa die Weihnachtszeit. Und du kannst dich selbst beschenken. Es wird nicht ganz einfach – hoffen wir zumindest.

Täglich haben wir morgens zwischen 7 und 9 Uhr ein Törchen geöffnet, so dass unser Foto mehr und mehr zu erkennen sein wird.

Was müsst ihr tun?

Wenn du ahnst, wer sich hinter den 24 Törchen verbirgt, dann kannst du gewinnen: 1000 Prämienpunkte gibt es für den, der uns als erstes eine Mail an gewinnspiel@fupa.net mit dem Betreff "Foto-Puzzle" sendet und darin den Namen des betreffenden Fußballers erwähnt. Bitte schreib uns auch, welchem FuPaner wir die 1000 Punkte gutschreiben sollen. Was du mit den Prämienpunkten alles holen kannst, siehst du hier in unserem Prämienkatalog.



Aber denk dran: Du hast jeweils nur einen Versuch! Das bedeutet, wenn du deine Mail abgeschickt hast, muss die Antwort sitzen, ansonsten bist du für das aktuelle Puzzle raus. Sollte das Puzzle vor dem 24. Dezember gelöst werden, folgt ein neues Puzzle.



Die Teilnahme an dieser Aktion ist bis zum 24. Dezember 2022, 12 Uhr, möglich.



Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz innerhalb von Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinnes oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.



Die FuPa GmbH behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen.

