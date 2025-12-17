– Foto: IMAGO IMAGES

Foto-Puzzle 2025: Das zweite Rätsel ist gelöst Seit dem 1. Dezember läuft bei FuPa wieder die Weihnachtszeit. Und du kannst dich selbst beschenken.

Seit dem 1. Dezember haben wir wieder Foto-Puzzles für dich. Täglich öffnen wir morgens zwischen 6 und 9 Uhr ein Törchen, so dass unser Foto mehr und mehr zu erkennen ist. Wer war auf dem 2. Foto zu sehen?

Und das zweite Rätsel ist gelöst! Vinnie Jones, geboren am fünften Januar 1965 in Watford, erlangte zunächst als kompromissloser Fußballprofi Bekanntheit, vor allem bei Wimbledon, wo er Teil der legendären „Crazy Gang“ war. Der ehemalige englische Nationalspieler galt als Inbegriff des harten, körperbetonten Spiels und stellte mit frühen Platzverweisen und Disziplinarstrafen Negativrekorde auf. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere gelang Jones ein bemerkenswerter Wechsel ins Filmgeschäft, wo er sich als Charakterdarsteller in Gangster und Actionrollen etablierte, unter anderem in Produktionen von Guy Ritchie wie „Bube, Dame, König, grAS“. Seine öffentliche Wahrnehmung ist bis heute geprägt von der Verbindung aus Fußball, Härte und Schauspiel.

Gewusst hat das Nils Böhle aus Rhede (Ems). Der 33-Jährige erklärt: "Zuerst dachte ich, es könnte Gabriel Batistuta vom AC Florenz sein und habe den Namen gegoogelt. Dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem es um eine Statue für Batistuta ging. Lustigerweise war auf dem Foto aber nicht Batistuta zu sehen, sondern Vinnie Jones beim Jubeln. Dann habe ich mir die Hände genauer angeschaut und mit dem Rätselbild verglichen – und da war klar: Das kann nur Vinnie Jones sein." Morgen früh geht es mit dem 3. Puzzle weiter.