Foto-Puzzle 2025: Das dritte Rätsel ist gelöst Seit dem 1. Dezember lief bei FuPa wieder die Weihnachtszeit. Und du konntest dich selbst beschenken.

Seit dem 1. Dezember haben wir wieder Foto-Puzzles für dich geöffnet. Täglich gab es zwischen 6 und 9 Uhr ein Törchen, so dass unser Foto mehr und mehr zu erkennen waren. Auch das dritte Puzzle wurde inzwischen gelöst.

Er war ein kolumbianischer Fußballspieler, der vor allem als Spielmacher und Symbolfigur des kolumbianischen Fußballs der 1990er-Jahre bekannt wurde. Der Mann mit der markanten blonden Lockenfrisur absolvierte 111 Länderspiele für Kolumbien und nahm an den Weltmeisterschaften 1990, 1994 und 1998 teil. Valderrama galt als technisch herausragend, ballsicher und passstark, war weniger für Tore als für Spielkontrolle und Übersicht verantwortlich und wurde 1993 als Südamerikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem für Atlético Junior, Montpellier HSC und mehrere Klubs in der nordamerikanischen MLS.

Das erste Puzzle ist derweil gelöst! Die richtige Antwort lautete: Franco Baresi - vom AC Mailand. Er galt als einer der besten Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Er gewann mit Milan unter anderem sechsmal die italienische Meisterschaft, dreimal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League, mehrere nationale Supercups sowie den Weltpokal und wurde 1982 mit Italien zudem Weltmeister im Nationaltrikot.

Gewusst hat das unter einige anderen: Johannes Königseder, 28 Jahre alt, aus Niederbayern. "Die Schuhe sind von der Marke Asics. Da ich nicht wüsste, das aktuelle Fußballer Asics Fußballschuhe tragen und das ganze Bild eher nach 90er/2000er aussah, habe ich nur in Google eingegeben 'Welcher früherer Fußballer Asics Fußballschuhe trug?' Nach ein paar Minuten suchen, fand ich die Seite (Screenshot im Anhang) und dann war schnell klar, dass es Baresi sein muss."

2. Puzzle gelöst

Und das zweite Rätsel ist gelöst! Vinnie Jones, geboren am fünften Januar 1965 in Watford, erlangte zunächst als kompromissloser Fußballprofi Bekanntheit, vor allem bei Wimbledon, wo er Teil der legendären „Crazy Gang“ war. Der ehemalige englische Nationalspieler galt als Inbegriff des harten, körperbetonten Spiels und stellte mit frühen Platzverweisen und Disziplinarstrafen Negativrekorde auf.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere gelang Jones ein bemerkenswerter Wechsel ins Filmgeschäft, wo er sich als Charakterdarsteller in Gangster und Actionrollen etablierte, unter anderem in Produktionen von Guy Ritchie wie „Bube, Dame, König, grAS“. Seine öffentliche Wahrnehmung ist bis heute geprägt von der Verbindung aus Fußball, Härte und Schauspiel.

Gewusst hat das Nils Böhle aus Rhede (Ems). Der 33-Jährige erklärt: "Zuerst dachte ich, es könnte Gabriel Batistuta vom AC Florenz sein und habe den Namen gegoogelt. Dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem es um eine Statue für Batistuta ging. Lustigerweise war auf dem Foto aber nicht Batistuta zu sehen, sondern Vinnie Jones beim Jubeln. Dann habe ich mir die Hände genauer angeschaut und mit dem Rätselbild verglichen – und da war klar: Das kann nur Vinnie Jones sein."

