Foto-Finish für den Jahn! Wird Fortuna zum Zünglein an der Waage?

Hinspiel: 1:4. Monatelang krebste die U21 des SSV Jahn (14., 38) in der Relegationszone herum. Ein Thema sind die (zu) vielen Unentschieden. Schlussendlich konnte zu selten voll gepunktet werden. Glückt nun trotzdem auf den allerletzten Drücker den Sprung ans rettende Ufer? Dafür muss zunächst mal das Auswärtsmatch bei der DJK Ammerthal (15., 35) gewonnen werden. Das ist die Grundvoraussetzung. Zudem muss entweder Bayern Hof (40 Punkte, direkter Vergleich mit Jahn unentschieden, um 5 Tore besseres Torverhältnis) gegen Fortuna Regensburg verlieren, oder Abtswind (40 Punkte, Direktvergleich mit Jahn verloren) gegen Eichstätt höchstens unentschieden spielen. Letzteres Szenario wirkt wahrscheinlich, da Eichstätt in diesem Spiel um den Meistertitel kämpft. Sollten alle drei Teams bei 41 Punkten landen, würden sich die Regensburger ebenfalls retten.



So weit zu den Rechenspielchen. Im Lager der Jahn-Youngster will man aber eh vorrangig auf sich schauen. Alles andere hat man ja nicht in der Hand. Das macht auch Chefcoach Christoph Jank klar, wenn er sagt: „Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken und auf unser Spiel.“ Auch in der Trainingsgestaltung vor diesem Endspiel ändere sich nichts Grundlegendes: „Unsere Trainingswoche beinhaltet jene Schwerpunkte, die wir zur Entwicklung unserer Spieler und für unsere Jahn-Spielidee benötigen.“ Personell ist weiterhin das verletzte Quartett Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel und Leon Rudenko außen vor.



Anders als beim Jahn ist bei Gastgeber Ammerthal die Abstiegs-Relegation bereits unausweichlich. Heißt: „Wir werden das Spiel am Samstag als Vorbereitung auf Mittwoch in der Relegation nutzen“, so DJK-Coach Tobias Rösl, der nachschiebt:„Wir sind uns allen bewusst, um was es geht. Der Modus der Relegation ist haarig, aber da müssen wir durch.“ Erfreulich ist, dass alle Mann an Bord sind. Natürlich will man am Samstag keine Verletzungen mehr riskieren, sprich angeschlagene Spieler schonen.





Hinspiel: 1:1. Wird Fortuna Regensburg (5., 53) zum Zünglein an der Waage? Gewinnen die Domstädter ihr letztes Saisonspiel in Hof, könnte Stadtrivale SSV Jahn II mit einem eigenen Sieg den Klassenerhalt eintüten. „Für uns geht es ja nicht mehr um so viel – für Hof aber sehr wohl. Bei einem Jahn-Sieg könnten sie noch in die Relegation rutschen. Das ist uns bewusst, weshalb wir das Gaspedal selbstverständlich weiter durchgedrückt halten. Die Spannung halten wir gemeinsam als gesamte Mannschaft hoch“, stellt Fortunas spielender Co-Trainer Lucas Altenstrasser klar, dass es kein „Halbgas“ geben werde. Eine Woche nach dem 9:2-Feuerwerk gegen Neudrossenfeld, ihrem höchsten Bayernliga-Sieg überhaupt, freuen sich die Grün-Weißen nun auf das abschließende Highlight auf der Grünen Au. Der Heimverein stellt eine Ticketaktion, hofft auf eine gute Zuschauerkulisse. Sportlich steht die SpVgg Bayern Hof (12., 40) unter Druck. „Wir wollen am Samstag den letzten schweren Schritt machen und den direkten Klassenerhalt sichern“, erklärt Sportchef Thomas Popp, der aber auch weiß: „Mit der Fortuna rollt die geballte Offensivkraft auf uns zu.“







Hinspiel: 4:2. Ähnlich wie in Ammerthal begreift man auch bei der DJK Gebenbach (16., 34) die letzte Partie der Regelsaison als eine Art Vorbereitungsspiel für die anstehende Relegation. Da gilt es, Selbstvertrauen zu tanken und „ein gutes Gefühl für die Relegation zu bekommen“, wie Trainer Trainer Markus Kipry sagt. Letzte Woche klappte das schon mal ganz gut beim soliden 3:0-Erfolg in Neumarkt. Kipry lobte hinterher das mannschaftliche Kollektiv und die saubere Defensivarbeit. Gegner am letzten Spieltag ist der gerettete TSV Kornburg (8., 46), den die DJK im Hinspiel bezwingen konnte. Es kommt zum Wiedersehen mit Gebenbachs Ex-Torjäger Salah El Berd. „Natürlich werden wir darauf schauen, dass die Spieler nicht überlastet werden, weil am Mittwoch schon das erste Spiel ansteht. Auch gegen Kornburg werden wir versuchen zu gewinnen, gut zu stehen und gut zu verteidigen“, erklärt Kipry, der auf die angeschlagenen Irfan Amidou und Timo Kohler verzichten muss. Hoffentlich können sie dann nächste Woche mitwirken. Die Dauerpatienten Christoph Lindner und Dominik Späth sind ohnehin keine Option.







Kapitän Jan Fischer und die DJK Gebenbach dürften mit dem Kopf schon im Relegations-Modus sein. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink







Hinspiel: 1:1. Freilich kann der ASV Cham als Rangsechster (52) ganz locker ins Saisonfinale gehen. Schon jetzt hat man die beste Bayernliga-Platzierung Vereinsgeschichte in der Tasche. Ein großes Ziel haben die Oberpfälzer aber noch: die Spielzeit ohne Heimniederlage abzuschließen. Mit der spielstarken Zweitvertretung des FC Ingolstadt (3., 66) kommt nochmal ein Team ins Kappenberger Sportzentrum, das die Chamer Heimserie in Wanken bringen könnte. „Das letzte Saisonspiel und das zum Abschluss nochmal gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Ingolstadt verfügt über einige starke Spieler, die durch Einzelaktionen Spiele entscheiden können“, hat ASV-Coach Faruk Maloku Respekt vor dem Gegner. „Trotzdem werden wir uns zu Hause nochmal voll ins Zeug legen und nach dem Spiel gemeinsam mit unseren Fans, Sponsoren und treuen Helfern eine schöne Saisonabschlussfeier genießen.“ Zumindest auf dem Feld werden die verletzten Konstantin Landstorfer, Jakub Hrudka und Tormann Bastian Sittenauer nicht dabei sein können.







Hinspiel: 1:5. Auf einen sportlichen schönen Abschluss einer insgesamt gelungenen Bayernliga-Saison pocht auch die SpVgg SV Weiden (7., 47). Die Wasserwerkler wollen ihren siebten Tabellenplatz verteidigen. Und daher die Pflichtaufgabe bei Schlusslicht und Absteiger TSV Karlburg (18., 15) siegreich gestalten. „Zwei Aufsteiger – doch zwei Gefühlswelten prallen aufeinander, da Karlburg schon sicher abgestiegen ist und wir unser Saisonziel Ligaerhalt schon frühzeitig gesichert haben. Deshalb kann das ein müder Sommerkick werden, was ich aber nicht glaube, da meine Mannschaft selbst einen positiven Ausklang haben möchte, genauso wie die Heimmannschaft einen versöhnlichen Abschluss aus der Bayernliga möchte“, sind die Worte von Gästetrainer Michael Riester vor der Reise in den Würzburger Raum. Auf der Weidener Ausfallliste steht neben Matthias Heinl und Stefan Pühler auch Routinier Martin Fillo, der wegen Fiebers die Trainingswoche verpasste.