Fotios Adamias verlängert beim Wuppertaler SV

Adamidis verlängert beim WSV – Foto: Jochen Classen

Der 19-jährige Schlussmann wechselte im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg an die Wupper und sammelte in seiner ersten Saison im Seniorenbereich wichtige Erfahrungen. Dabei konnte er bereits zeigen, welches Potenzial in ihm steckt. Der WSV möchte seinen eingeschlagenen Entwicklungsweg gemeinsam mit dem jungen Torhüter fortsetzen.

Gute Entwicklung beim WSV

Mit der Verlängerung von Adamidis setzt der WSV nach dem Abstieg ein erstes Zeichen für Kontinuität und Planung für die neue Saison. Der Verein setzt weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die den gemeinsamen Weg aktiv mitgehen.

WSV-Vorstand Sport Lennart Strufe äußert sich zur Verlängerung:

„Wir freuen uns sehr, dass Fotios seinen Vertrag verlängert hat. Er hat in seinem ersten Seniorenjahr beim WSV bereits gezeigt, was in ihm steckt und sich gut entwickelt. Trotz seines jungen Alters bringt er viel mit und wird uns auch in Zukunft weiterhelfen. Wir sind überzeugt, dass sein Weg beim WSV noch nicht zu Ende ist und freuen uns darauf, ihn weiter zu begleiten.“