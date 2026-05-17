Fossi verlängert beim VfB Oldenburg: Vom Klassenerhalt zum Spitzenteam "Unsere gemeinsame Reise geht weiter" von red · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Speckmann

Als Dario Fossi im September 2024 zum VfB Oldenburg zurückkehrte, befand sich der Verein in einer schwierigen Phase. Wenige Monate später war der Klassenerhalt geschafft. Jetzt, anderthalb Jahre später, hat sich aus der Rückkehr längst mehr entwickelt. Der Regionalligist und sein Cheftrainer setzen ihre Zusammenarbeit fort – der 44-Jährige hat seinen Vertrag verlängert.

„Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der VfB Oldenburg ein besonderer Verein für mich ist“, sagte Fossi. „Deshalb freue ich mich, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht.“ Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Trainers für die jüngste Stabilisierung des Vereins. Bereits 132-mal stand Fossi bislang bei Pflichtspielen an der Seitenlinie der Blauen. Während seiner ersten Amtszeit führte er den VfB sogar in die 3. Liga. In seiner zweiten Phase formte er mit nahezu unverändertem Kader eine Mannschaft, die in dieser Saison das beste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erreichte – den Aufstieg ausgenommen.

Seit seiner Rückkehr holte Oldenburg im Schnitt 1,75 Punkte pro Spiel, in der laufenden Saison sogar zwei Zähler pro Partie. Aus einem Team im Abstiegskampf wurde eine Spitzenmannschaft der Regionalliga Nord. Auch deshalb waren die Gespräche über eine Verlängerung früh von Klarheit geprägt. „Wir freuen uns, dass wir mit Dario eine Einigung erzielt haben“, erklärte Geschäftsführer Sebastian Schachten. Beide Seiten hätten schnell signalisiert, dass sie den gemeinsamen Weg fortsetzen möchten. Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung seien dabei entscheidende Faktoren gewesen.