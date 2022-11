Fortunen müssen geduldiger werden Mit dem Kopf durch die Wand funktioniert es nicht für den Regensburger Landesligisten – Ohne die Morinas gegen Pfreimd

Es ist das alte Leid beim Fußball-Landesligisten SV Fortuna Regensburg. In Duellen mit spielerisch vermeintlich limitierten Gegnern will die Mannschaft meist so schnell wie nur irgend möglich ins Angriffsdrittel vordringen. Häufig geschieht das mit dem Kopf durch die Wand. In Waldkirchen und Amberg – beide Spiele mündeten in einem 1:1 – hatte Fortuna zuletzt zweierlei Dinge erkennen müssen: Erfolg stellt sich nicht von selbst ein, sondern ist nach wie vor hart zu erarbeiten, außerdem ist von den Spielern wesentlich mehr Geduld gefragt.

Geduld, das ist ein gutes Stichwort. Denn das Team von Übungsleiter Helmut Zeiml scheint eben noch nicht geduldig genug zu sein. „Wir verlieren den Ball zu schnell, anstatt ihn länger laufen zu lassen, bis der Gegner einen Fehler macht. Fast mit jedem Ball wollen wir einen Angriff starten“, kennt Co-Trainer Nizar Klica die Problematik. Beispielsweise der FC Bayern macht es vor, wie es gehen kann. Hier zirkuliert der Ball gefühlt minutenlang in den eigenen Reihen, ehe blitzschnell angegriffen wird. Bei Fortuna hat man momentan mehr den Eindruck, dass es schnell-schnell gehen muss. Manche Spieler versuchen es dann schonmal im Alleingang.



Bestes Beispiel ist die vorangegangene Partie in Waldkirchen. Ein deutliches Leistungsgefälle kostete den Regensburgern dort die drei Punkte. Doch weil – abgesehen von Primus Seebach – auch die direkten Konkurrenten reihum Federn ließen, hielt sich der Schaden in Grenzen.



Nichtsdestotrotz ist der abermalige Punktverlust ärgerlich. Weil sich Zöllner eine Zeitstrafe und Dziemba eine Gelb-Rote Karte einhandelten, schwächte man sich unnötigerweise selbst. Hinzu kamen technische Mängel. „Wir haben alles mit einem Ballkontakt versucht, anstatt beidfüßig mit zwei Kontakten und technisch sauber zu arbeiten – was eigentlich unsere Stärke ist. Da haben wir komplett den Faden verloren“, so Klica rückblickend.



Es besteht also Verbesserungsbedarf, wenn der SV Fortuna (3., 35 Punkte) am Samstag um 14.30 Uhr die akut abstiegsbedrohte SpVgg Pfreimd (17., 11) bei sich begrüßt. Natürlich ist den Pfreimdern, die bei der 1:6-Hinspielniederlage kein Land gesehen hatten, nicht verborgen geblieben, dass die Fortuna gegen vermeintlich Schwächere immer wieder Punkte liegenlässt. Folglich werden sie sich mit Sicherheit etwas ausrechnen.



Ein Duell „David gegen Goliath“ ist also nicht zu erwarten, zumal den Gastgebern die Morina-Brüder Lindi (erkrankt) und Arber (Kosovo-Aufenthalt) abgehen. Außerdem klagt „Sechser“ Lucas Altenstrasser über muskuläre Probleme. Sein Einsatz ist fraglich. Nizar Klica sieht das Positive darin und spricht von einem „Kick, dass sich die anderen beweisen können und müssen – und hoffentlich auch werden“. Anders als in den Vorjahren sind die Domstädter in der ersten Halbserie zu Hause (6/1/1) erfolgreicher gewesen als auswärts (4/4/2). Zur ohnehin tollen Heimbilanz soll nun ein „Muss-Sieg“ hinzukommen. „Wir müssen es den Pfreimdern zeigen, dass das zuletzt nur ein Ausrutscher war und dass wir wieder die Mannschaft sind, die wir sein wollen“, gibt sich Klica tatendurstig.