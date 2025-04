Fortunas "Zwote":Drei Szenarien im Abstiegskampf

Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison ist immer noch kaum absehbar, welche Mannschaften nach dem Sommer nicht mehr in der Regionalliga West auflaufen werden. Auch Fortuna Düsseldorfs U23 ist weiterhin mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt und muss in den kommenden Partien noch einige Punkte sammeln, um sich von allen Eventualitäten unabhängig zu machen. Denn diese gibt es zuhauf, und im Grunde schweben mehr Fragezeichen über den möglichen Abstiegskonstellationen, als dass irgendetwas in trockenen Tüchern ist.

Sicher ist bislang nur, dass Türkspor Dortmund absteigen wird. Die Westfalen zogen sich Anfang März aus dem laufenden Spielbetrieb zurück, alle Partien, an denen sie beteiligt waren, wurden annulliert. Bevor die „Zwote“ am Sonntag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) auf die U21 des SC Paderborn trifft, geben wir einen Überblick über die wahrscheinlichsten Szenarien im Abstiegskampf.

Die „Zwote“ besitzt außerdem die beste Tordifferenz gegenüber ihrer Konkurrenz, hat aber nur zarte drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und trifft im direkten Duell noch auf die drei Tabellenkinder. Wenn sie sich nicht auf andere verlassen will, muss sie in diesen Spielen fleißig punkten, um selbst in der Hand zu haben, in welcher Liga sie in der kommenden Saison beheimatet ist.

Nur zwei weitere Abstiegsplätze

Wie viele Teams am Ende der Saison tatsächlich in die Fünftklassigkeit gehen müssen, hängt damit zusammen, welche Mannschaften aus der Dritten Liga absteigen. Sollte kein Team aus dem Westen dabei sein, müssen nur noch zwei weitere Absteiger gefunden werden. Sieben Spieltage vor Schluss liegen keine Westklubs unter dem Strich, doch die U23 von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen könnten noch allesamt in den Tabellenkeller rutschen und dadurch dafür sorgen, dass neben Türkspor Dortmund noch drei weitere Teams den Gang in die Oberliga antreten müssen.

Insolvenzen des KFC Uerdingen und des 1. FC Düren

Gegen die Krefelder läuft bereits ein Insolvenzverfahren, in dessen Folge ihnen neun Punkte abgezogen worden sind. Dadurch ist der KFC auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht, das rettende Ufer liegt nun acht Zähler entfernt. Auch wenn die Klubführung unlängst verkündet hat, die Saison zu Ende spielen zu wollen – in Stein gemeißelt sind solche Aussagen, vor allem, wenn sie in Uerdingen fallen, nicht.

Auch die Dürener haben Insolvenz beantragt und sitzen auf einem enormen Schuldenberg. Noch ist das Verfahren gegen den 1. FC aber nicht eröffnet worden und der Neun-Punkte-Abzug somit auch noch nicht erfolgt. Wenn es so weit ist, würde der Verein erst einmal nur einen Platz einbüßen und dadurch einen Zähler über der „Zwoten“ stehen. Doch schon am vergangenen Wochenende trat Düren mit seiner U23 an, da Trainer und Spieler zuvor gekündigt hatten – und unterlag Wuppertal wenig überraschend mit 1:4.

Fraglich ist auch hier, ob und wie die Saison beendet wird. Für die kommenden Wochen soll eine Mannschaft aus vereinslosen Spielern zusammengestellt werden. Inwieweit diese dann überhaupt konkurrenzfähig ist, bleibt abzuwarten. Deshalb wäre es durch die beiden Insolvenzen und die denkbaren Rückzüge sogar möglich, dass es – wenn kein NRW-Klub aus der Dritten Liga runterkommt – in dieser Spielzeit überhaupt keinen sportlichen Absteiger aus der Regionalliga gibt.