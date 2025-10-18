Fortunas Zwote will Negativtrend gegen Wiedenbrück stoppen

Vor fast genau einem Jahr war schon einmal ein Spiel im Jahnstadion zum Dosenöffner für den Endspurt in der ersten Saisonhälfte geworden. Damals waren Fortunas Regionalliga-Fußballer als Tabellenvierzehnter – einen Punkt über dem Strich – auf den direkten Verfolger aus Wiedenbrück getroffen. Ein gutes Ergebnis war entsprechend wichtig, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Und tatsächlich hatten die Düsseldorfer alles auf dem Platz gelassen und sich mit drei Zählern belohnt: Trotz 30-minütiger Unterzahl, aber dank ihres Keepers Ben Zich, der einen Elfmeter parierte, und einer guten Teamleistung gewannen die Flingerner 2:1.

Tabellarisch weit weniger dramatisch steht es um die U23, wenn sie am Samstag (14 Uhr, Jahnstadion) wieder die Reise nach Ostwestfalen auf sich nimmt. Immer noch kann vom guten Saisonstart gezerrt werden, doch nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden muss die „Zwote“ dringend den negativen Trend der vergangenen Wochen stoppen und in Wiedenbrück wieder über die volle Spielzeit überzeugen. Vor allem nach dem jüngsten 3:3 gegen die U21 des 1. FC Köln muss die richtige Reaktion folgen, schließlich agierten die Düsseldorfer ab der zehnten Minute in Überzahl und verspielten in der zweiten Hälfte dennoch ihre 3:0-Führung.

Zwei Wochen sind seit diesem bitteren Abend verstrichen und das Team hatte durch die Länderspielpause etwas Zeit, den Kopf freizubekommen. Aufgrund der angespannten Personallage hatte die U23 in der spielfreien Zeit darauf verzichtet, mit der gesamten Mannschaft eine Testpartie zu absolvieren. Stattdessen hatten einige Akteure die Profis mit nach Almelo begleitet oder im Test der U19 im Schatten der Arena mitgewirkt.

Knifflige Aufgabe für Düsseldorf

Simon Vu, Lennart Garlipp, Leo Mirgartz und Maksym Len waren mit dem Zweitliga-Team der Düsseldorfer in die Niederlande aufgebrochen und sammelten im Test gegen den Erstligisten Heracles Almelo (3:1) Spielpraxis und Anerkennung für ihren mutigen Auftritt im Kreise der Profis. Am selben Tag hatte auch die U19 gegen den SV Burgaltendorf getestet und Noah Egouli, Ben Eze, Marius Zentler und Conor Tönnies sammelten gegen den Bezirksligisten einige Spielminuten – zum 7:0-Sieg steuerten Zentler und Eze jeweils einen Treffer bei.

Nun gilt es für sie, diese individuellen Erfolgserlebnisse am Samstag auch mit der U23 auf den Rasen zu bringen. Auch wenn die Wiedenbrücker zuletzt Mitte August ein Spiel für sich entscheiden konnten und den vorletzten Tabellenplatz belegen, ein leicht zu knackender Aufbaugegner sind sie dennoch nicht. Die vorangegangenen Spiele waren hart umkämpfte Partien mit widerspenstigen Ostwestfalen, die zuletzt den Tabellenführer aus Gütersloh fast ein Unentschieden abgerungen hätten und erst kurz vor Schluss geknackt wurden. Ein Spaziergang wird es für die Flingerner im Jahnstadion entsprechend nicht, doch wie vor einem Jahr wäre ein Sieg ein ganz wichtiger Schritt für die Resthinrunde.