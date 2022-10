Fortunas „zweite Garde“ kämpft um freie Plätze Gegen Amberg wird es notgedrungen mindestens zwei Änderungen in der Regensburger Startelf geben

„Never change a winning team“, besagt eine alte Fußballerfloskel. Helmut Zeiml, der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Fortuna Regensburg, nahm sie sich in den vergangenen Spielen zu Herzen und schickte – von der Torhüterposition mal abgesehen – viermal hintereinander dieselbe Startelf ins Rennen. Der Erfolg gibt ihm Recht, denn alle vier Spiele wurden gewonnen. Fürs Gastspiel beim FC Amberg am Samstag (16 Uhr) sind Zeiml und seine Co-Trainer nun jedoch zum Handeln gezwungen: Weil Urlauber Lucas Altenstrasser und Julian Wiefarn, der sich im letzten Match eine Gehirnerschütterung zuzog, abgehen, sind zwei Startplätze zu vergeben.

Fortunas Trainer ziehen das Positive aus diesem Umstand. Denn in der Trainingswoche wurde Gas gegeben, schließlich will sich die „zweite Garde“ beweisen und einen Platz in der ersten Elf erkämpfen. „Der Wettbewerb ist wieder da“, freut sich der spielende Co-Trainer Arber Morina. Und der andere „Co“ Nizar Klica fügt an: „Wir können, denke ich, nichts falsch machen, weil alle Spieler auf einem Level sind. Der Trainer hat die Qual der Wahl.“

Sportlich soll sich der fünfte „Streich“ nacheinander anschließen. Der Anschluss an die beiden Aufstiegsplätze der Landesliga Mitte ist wiederhergestellt, die Stimmung gut. Jeder ist fokussiert. All die positiven Nebeneffekte sollen mit ins Duell mit dem FC Amberg (14., 14 Punkte) genommen werden. Die Gastgeber treten ohne Furcht sowie mit dem jüngsten 3:2-Triumph über Burglengenfeld im Rücken an. Ein unbequemer Gegner, ja, dennoch hat das Regensburger Team als Rangdritter (33) glasklar die Favoritenrolle inne gegenüber dem ehemaligen Regionalligisten. Und so geben Zeiml, Morina und Klica unumwunden drei Punkte als Ziel aus.