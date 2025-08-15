Fortunas U23 will Bocholt mit einem Sieg die 125-Jahr-Feier verderben

Doch es gibt in der noch jungen Saison angenehmere Gegner als die „Zwote“, die nach drei Spieltagen noch ungeschlagen ist und zuletzt mit einer beeindruckenden Teamleistung den FC Gütersloh (3:1) schlug. „Ich habe das Gefühl, dass meine Jungs nach diesem Saisonstart das richtige Maß an Euphorie mitbringen und nicht höher fliegen als sie sollten“, sagt U23-Trainer Jens Langeneke. „Sie sind weiter hungrig und wollen auch das nächste Spiel gewinnen.“

Im Gegensatz zu den Flingernern hatten die Bocholter gegen die Ostwestfalen einen ganz bitteren Tag erlebt und waren mit 6:3 aus dem Gütersloher Heidewald Stadion gefegt worden. „Mit Bocholt erwarten wir den nächsten Aufstiegsaspiranten der Liga, der seine bisherigen Heimspiele beide hoch gewonnen hat und nur gegen Gütersloh ins Straucheln geraten ist“, bilanziert Langeneke. Gegen die U21 des 1. FC Kölns hatten die Münsterländer einen 3:0-Erfolg gefeiert und den SC Wiedenbrück schlugen sie am vergangenen Wochenende mit 4:0.

Standards als Mittel zum Erfolg

Gerade nach Standardsituationen waren die Bocholter gegen Gütersloh anfällig gewesen – drei Gegentreffer waren nach Einwürfen gefallen. Im eigenen Stadion hatten sie dagegen zweimal überhaupt kein Tor kassiert und stellen mit zehn Treffern aus drei Spielen das torgefährlichste Team der Liga. Doch mit der „Zwoten“ treffen sie am Samstag auf die zweitbeste Defensive (zwei Gegentore aus drei Spielen), die trotz der Abgänge von Torhüter Ben Zich und Innenverteidiger Jan Boller, die absolute Leistungsträger in der Vorsaison waren, in einer starken Frühform ist.

„Die Düsseldorfer sind eine junge Mannschaft, die extrem hoch über das Pressing kommen und mit Charlison Benschop einen Spieler dazugewonnen haben, der im Sturm ein Anspiel- und Zielpunkt ist“, erzählt der Bocholter Teamchef und Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch. „Wir müssen hellwach sein, nicht nur, wie wir das Spiel angehen wollen, sondern auch, wie wir es verteidigen wollen. Es denke, dass beide Mannschaften eine hohe Intensität an den Tag legen werden.“

Wenn die U23 am Samstag jedoch genau die Intensität, die sie auch schon gegen Gütersloh über 90 Minuten auf den Platz brachte und Langeneke „unfassbar stolz“ machte, zeigen kann, dann könnte sie für die Bocholter zum Start in die Jubiläums-Woche zum großen Party-Crasher werden.